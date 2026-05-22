Stigle čak četiri ponude za braniča Dinama: ‘Možda je i 15 milijuna eura premalo’

Marin Franov CROPIX via Guliver

Dinamo bi ovog ljeta mogao prodati Sergija Domingueza, 21-godišnjeg stopera.

Za mladog Španjolca su došle četiri ponude, PSV-a, Lazija, te po jednog kluba iz Njemačke i Engleske, ali imena klubova iz Bundeslige i Premiershipa se još kriju, pišu Sportske novosti.

“Domingueza ne damo ispod 15 milijuna eura! Možda je i to premalo. Po svim analizama Dominguez je najbolji mladi stoper na svijetu. Ima najviše oduzetih lopti, najviše točnih pasova, agresija mu je sjajna. Po skautingu on je trenutačno stvarno najbolji na planeti. Ne možemo ga prodati ispod te cijene”, rekao je neimenovani maksimirski insajder za SN.

Dominguez je prošlog ljeta stigao iz Barcelone za 1,2 milijuna eura. Ove sezone je skupio 41 nastup i zabio dva gola uz četiri asistencije.