Stanišić: Znao sam da će Kane ponovno pucati u istu stranu, rekao sam to Livakoviću

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Dva dana su uoči utakmice drugog kola Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi između Hrvatske i Paname. Tako je u nedjelju navečer po hrvatskom vremenu došao red na pretposljednju konferenciju za medije na kojoj su bili Josip Stanišić i Petar Musa.

Jeste li Livakoviću sugerirali gdje bi Kane mogao izvesti sljedeći kazneni udarac?

Stanišić: “Kada je Livaković obranio Kaneu prvi penal, rekao sam mu da je ranije u sezoni za Bayern u takvoj situaciji ponovno pucao u istu stranu. To je na kraju njegova procjena, naravno. Da je pucao u drugu stranu, krivica bi bila na meni.”

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Kakve su vas emocije obuzele nakon pogotka protiv Engleske?

Musa: “Emocije su me preplavile kad sam zabio Engleskoj. Zabio sam za izjednačenje. Bio sam jako sretan zbog gola, ali na kraju sam bio tužan zbog rezultata.”

Je li vam lakše pripremati se za susret kada unaprijed znate da ćete biti u početnoj postavi?

Stanišić: “Uvijek sam imao isti stav, bio u ekipi i na klupi. Što se tiče priprema za utakmicu, to mi ništa ne mijenja.”

Jesu li Englezi pokazali nešto što niste očekivali prije utakmice?

Stanišić: “Svi smo znali prije utakmice kakvi su oni igrači. Ispred gola su ‘ice cold’, ne treba im puno šansi. Livaković je obranio puno situacija, no nije bilo nečega što nisam mogao očekivati, nije me iznenadilo.”

Musa: “Stanišić je sve rekao, to su sve kvalitetni igrači. Nije bila posebna priprema za utakmicu, dobro smo ih analizirali i vidjeli koje greške moramo ispraviti.”

Kako gledate na sljedeći susret protiv Paname?

Stanišić: “Znamo na što moramo paziti, mi nijednog protivnika ne shvaćamo kao lakog. Uvijek smo dali svoj maksimum, neovisno o imenu. Dat ćemo sve od sebe i idemo po pobjedu.”

Što se očekuje od napadača u utakmici protiv Paname?

Musa: “U svakoj je utakmici bitno da radiš za ekipu, moraš biti spreman za svaku situaciju. Svi imamo istu želju, radimo dobro i svi smo spremni.”

Kako komentirate podršku hrvatskih navijača u Americi i Torontu?

Musa: “Možemo biti sretni što imamo takve navijače, mi im se želimo odužiti na terenu. Oni su nam dodatan motiv.”

Koliko vam znači podrška hrvatskih navijača koji vas prate u Americi i Torontu?

Musa: “Možemo biti sretni što imamo takve navijače, mi im se želimo odužiti na terenu. Oni su nam dodatan motiv.”

Jeste li više puta pregledavali pogodak koji ste postigli protiv Engleske?

Musa: “Nisam ga puno gledao, dva-tri puta. Volim više pogledati i analizirati utakmicu.”

Što za vas predstavlja činjenica da će Luka Modrić upisati svoj 200. nastup za Hrvatsku?

Stanišić: “Što još reći o Luki, svi znamo kakav je igrač. Ta brojka je nerealna, za mene je najbitnije otkad sam tu, da je uvijek prema svakome isti, i da je ostao normalan uz sve uspjehe koje je imao. To je nešto što možda ljudi izvana ne znaju.”

Kako gledate na Perišićev učinak i čak 19 asistencija na velikim natjecanjima?

Musa: “Perišić je iza Luke najveći igrač u povijesti Hrvatske, znači puno za ekipu. Vidio sam da utrčava iza obrane Engleske, gledao sam gdje bi se lopta mogla odbiti.”

Koliko reprezentaciji znači što je Perišić ponovno potpuno spreman i zdrav?

Stanišić: “Sigurno je to bitno, možda je to nedostajalo prije dvije godine. On uvijek ima tu želju, da da i više nego što je dao, on je možda naš ‘most clutch player’ u povijesti.”