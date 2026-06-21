VIDEO / Iranci su zabili jedan od najlukavijih golova u povijesti, a onda se ukazao VAR

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(AP Photo/Gregory Bull) via Guliver Image

U utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi srele su se reprezentacije Belgije i Irana i remizirale 0:0. No taj rezultat je mogao biti drugačiji da je u 25. minuti Iranu priznat lukavi gol.

Prvo poluvrijeme bilo je uzbudljivo pa smo vidjeli nekoliko dobrih obrana Alireze Beiranvanda na vratima Irana, no i Thibaut Courtois nije bio besposlen. Legendarni belgijski vratar morao je reagirati u 14. minuti nakon udarca Hosseina Kanaanija.

11 minuta kasnije vratar Belgije morao je vaditi loptu iz svoje mreže jer je Iran odigrao maestralni prekid. Ehsan Hajsafi izveo je slobodni udarac iz bliske udaljenosti dodavanjem umjesto udarcem te je tako prevario obranu Belgije i pronašao Mehdija Taremija. Najbolji igrač Irana tada je pospremio loptu u mrežu Belgije za 1:0, ali ubrzo se VAR uključio i poništio gol zbog minimalnog zaleđa iranskog napadača.

Poništeni pogodak pogledajte OVDJE na 2:37.

Tako je Svjetsko prvenstvo ostalo uskraćeno za reprizu gola Wouta Weghorsta s Mundijala u Kataru. Tada je napadač Nizozemske na samom kraju susreta pogodio za 2:2 i odlazak u produžetke. Ipak, Oranje su na kraju izgubile od Argentine nakon penala i ispale u četvrtfinalu.