Čvrsti Iran zaustavio Belgiju u drugom kolu Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Gregory Bull) via Guliver Image

U drugom kolu Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi donijela je okršaj Belgije i Irana koje su remizirale u prvom kolu s Egiptom, odnosno Novim Zelandom. Ni nakon druge utakmice Belgija i Iran nisu upisali pobjedu jer je susret završen 0:0.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova iako nije nedostajalo prilika. Posebno raspoložen bio je Alireza Beiranvand koji je na vratima Irana skupio čak četiri obrane.

Njegov kolega sa suprotne strane Thibaut Courtois upisao je jednu lijepu obranu u 14. minuti kojom je spasio Crvene vragove od primanja pogotka. U 25. minuti morao je vaditi loptu iz mreže nakon lukave akcije Irana iz slobodnog udarca, no spasilo ga je što je strijelac Mehdi Taremi bio u zaleđu i gol nije vrijedio.

Tako se na predah otišlo bez golova.

U drugom dijelu smo prvu pravu priliku vidjeli u 53. minuti kada je dobar udarac Taremija sjajno obranio Courtois. No, ta sjajna obrana nije bila ni blizu dobra kao ona koju je iranski golman upisao u 59. minuti.

Nakon odbijanca u petercu Irana u velikoj prilici našao se Maxim De Cuyper te se činilo da je Beiranvand, koji je već bio na podu, bio svladan. No, bek Brightona dao je priliku golmanu Tractora koji je to iskoristio za obranu turnira.

U 67. minuti stigle su nove dobre vijesti za Iran jer je tada na neshvatljiv način loptu izgubio Nathan Ngoy. On je, kako bi ispravio svoju grešku, napravio prekršaj na Taremiju koji bi krenuo sam na golmana. Taj prekršaj Dario Herrera “nagradio” je crvenim kartonom i Belgija je ostala s desetoricom na terenu.

Do kraja susreta nije se pretjerano osjetila razlika u brojnosti igrača. Iran je imao nešto veći posjed, no bez većih prilika. Naprotiv, bliže golu bila je Belgija, ali je Beiranvand upisao svoju sedmu obranu na utakmici.

Bila je to i posljednja intervencija pa je susret završio bez pogodaka i obje ekipe su stigle do svog drugog boda na Svjetskom prvenstvu.

Noćas od tri sata svoju drugu utakmicu u ovoj skupini odigrat će Novi Zeland i Egipat. Obje reprezentacije još ne znaju za pobjedu na svim svjetskim prvenstvima na kojima su nastupili.