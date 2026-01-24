St. Pauli reagirao na potez Vuškovića: ‘Obje strane bi se trebale distancirati od toga’

Podijeli :

Lobecax xHenningxRohlfs via Guliver

Hamburški derbi između St. Paulija i HSV-a završio je bez golova, ali daleko od toga da nije bilo tenzija.

U središtu pozornosti našao se branič HSV-a Luka Vušković (18) zbog reakcije na uvrede navijača, što je potaknulo službenu reakciju FC St. Paulija na ponašanje igrača i izjave trenera Merlina Polzina.

Podsjetimo, Vušković je izrazio ogorčenje zbog ponašanja navijača St. Paulija, odnosno na tribinama domaćina su se našli transparenti navijača usmjereni protiv njegovog brata Marija Vuškovića, koji je suspendiran zbog dopinga.

“Oni napadaju moju obitelj i mog brata. Što je s tim ljudima, o čemu oni razmišljaju? To je veliko nepoštovanje. Nemam ništa dobro za reći o navijačima St. Paulija.”