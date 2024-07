Southgate pred finale: Igramo za naslov, ali i za poštovanje cijelog svijeta

Podijeli :

SebastianxRäppold MatthiasxKoch via Guliver Image

Gareth Southgate je 90 minuta udaljen od dovršetka svoje osmogodišnje misije "zadobivanja poštovanja nogometnog svijeta", kada bi pobjeda nad Španjolskom u nedjeljnom finalu EURA Engleskoj konačno priskrbila mjesto na velikom ekranu.

Southgate je održao pretposljednju tiskovnu konferenciju turnira u utrobi berlinskog Olympiastadion nešto više od 24 sata prije nego što će njegova momčad istrčati u potrazi za konačno osvajanjem još jednog velikog trofeja, uz Svjetsko prvenstvo 1966. godine.

“58 godina boli” koje su uslijedile nakon uspjeha na Wembleyju obično je sadržavalo rutinu prenapuhanih očekivanja nakon kojih je uslijedilo ogromno razočaranje, a Southgate je smatrao da su taj procvat i krah ciklus koji se sam ponavlja.

“Pokušali smo promijeniti način razmišljanja od samog početka, pokušali smo biti pošteniji o tome gdje smo bili kao nogometna nacija,” rekao je.

“Putovao sam na svjetska prvenstva, europska prvenstva i gledao vrhunske utakmice na velikim ekranima. Mi nismo bili ni na jednom od njih – jer prikazuju samo finale. Pa smo to morali promijeniti. Imali smo velika očekivanja, ali nisu odgovarala našim rezultatima. Sada, visoka očekivanja su još uvijek tu, ali imamo dosljedne nastupe na sigurno tri od posljednja četiri turnira”, kazao je engleski izbornik.

Engleska je na EURU igrala sporo, ali se probudila u polufinalnoj pobjedi nad Nizozemskom kada su konačno pružili napadačku igru ​​dostojnu oznake svojih favorita prije turnira.

“Morali smo pronaći drugačiji način igranja kako je turnir odmicao,” rekao je Southgate. “Kad smo došli, imali smo puno problema, s puno igrača koji su propustili puno nogometa pred kraj sezone. Pokušavali smo pronaći pravu mješavinu i ravnotežu za naše napadačke igrače. Osjećamo da smo počeli pronalaziti tu ravnotežu. Izgledali smo opasno, kao da bismo opet mogli zabijati golove, i sretan sam kako je momčad bila u ovoj utakmici”, kazao je.

Southgate je igrao i promašio odlučujući penal kada je Njemačka pobijedila Englesku u polufinalu na putu do pobjede na Wembleyju na EURU 1996, ali je rekao da ne smatra nikakvom sudbinom da Engleska sad ima priliku osvojiti trofej na njemačkom tlu.

“Ne vjerujem u bajke. Ja vjerujem u snove. Imali smo velike snove, ali onda morate ostvariti te stvari i boriti se. Naravno, bila bi to lijepa priča, ali moramo to zaslužiti. Morate biti u kasnijim fazama turnira da biste mogli naučiti kako pobjeđivati ​​u tim velikim utakmicama, a mi to učimo. Sada sam prošao kroz puno takvih velikih noći. Sutra nemam straha što bi se moglo dogoditi, jer sam sve prošao. Želim da igrači osjete tu neustrašivost jer ako se ne bojimo izgubiti, to nam daje veće šanse za pobjedu”.

Preokret Engleske pod Southgateom, nakon šokantnog poraza od Islanda na EURU 2016., doveo ih je do dva finala EURA te do polufinala i četvrtfinala na Svjetskom prvenstvu.

“Mnogo je rekorda oboreno”, rekao je. “Ali znamo da moramo ovo učiniti, moramo dobiti ovaj trofej kako bismo stvarno osjetili poštovanje ostatka nogometnog svijeta.”