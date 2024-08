Sopić: Ovi naši tereni zbog vrućina postaju više krumpirišta nego tereni

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Rijeka se vraća na Kvarner sa samo jednim bodom protiv Varaždina.

Na hrvatskom sjeveru završilo je bez pogodaka, a nakon utakmice svoj sud dao je trener Rijeke Željko Sopić.

“Prava prvoligaška utakmica na početku sezone. Varaždin se postavio kao čvrst protivnik. Sad jesu li neki moji igrači bili umorni, je li se moglo bolje, je li travnjak bio dobar? Ne može biti bolji jer se svaki raspada na toj vrućini. Možda su neki igrači bili umorniji, a neki malo svježiji, no sve u svemu ok. Bilo je teško vrijeme gledateljima za gledati, a kamoli dečkima za igrati, no podjela bodova je najrealnija.”

Za Rijeku su debitirali Devetak i Andrić, a Sopić je to ovako prokomentirao:

“Puno je lakše treneru kad imaš sve igrače na početku priprema nego kad tako dolaze, naročito kad igraš četvrtak – nedjelja i jednostavno nemaš vremena te igrače spremati kroz trening. No, teško je donositi sad sud na temelju jedne utakmice.”

U izjavi za MAX Sport opet je nastavio o terenu…

“Ovi naši tereni postaju više krumpirišta nego tereni radi ovih vrućina. Klasična utakmica u Varaždinu, stali su u niski blok i čekali našu grešku. Pokušavali smo nešto, ali nismo bili dobri. Falilo nam je odlučnosti. Neki igrači su mi izgledali dosta umorni, možda je do ritma četvrtak – nedjelja. Ako nemate široki roster, naravno da će doći do zamora. Idemo dalje. Varaždin nas nije iznenadio, ali neke odluke igrača su bile kontra onoga što smo se dogovorili.”