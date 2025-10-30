Sopić: Neki su se rugali s Bašićem. On se samo smijao, kao da je znao kakva ga karijera čeka

Podijeli :

Antonello Sammarco via Guliver

Hrvatski veznjak Toma Bašić hit je priča u Italiji.

Na početku sezone nije bio u planovima trenera Lazija Maurizija Sarrija. No onda se vratio u prvu momčad zbog velikog broja ozljeda suigrača. Sve to okrunio je golom prošle nedjelje Juventusu, u pobjedi Lazija 1:0. O njemu je govorio i novopečeni trener Osijeka, Željko Sopić, koji ga je prije 11 godina vodio u Rudešu.

“Toma je veliki radnik i profesionalac. Borio se i izborio za svoje mjesto. Imao je čitav niz nepovoljnih situacija. To je nepogrešiv znak njegovog karaktera. Svaki trener ima svoj stil vođenja momčadi. Toma je dobio šansu i na najbolji način ju iskoristio. Trener i on poštuju se uzajamno”, rekao je Sopić za talijanski Europacalcio.

“Bašić ima sjajnu lijevu nogu, odličnu viziju prostora i precizno dodavanje. Stigao je u Rudeš kad je imao 17 godina. Bio je povučen i sramežljiv. No, kad bi izašao na teren, taj bi se sramežljivi dečko pretvorio u čudovište. Neki su se rugali s njim jer je bio najmlađi, ali on se nije ljutio. Samo se smijao, kao da je znao kakva ga karijera čeka”, zaključio je Sopić.