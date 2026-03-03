Službeno je: Marko Rog se vratio u HNL!

Podijeli :

NK Lokomotiva Zagreb

Marko Rog opet će zaigrati u hrvatskoj ligi.

Lokomotiva je i službeno potvrdila – njihov novi igrač je Marko Rog.

Nakon epizoda u Italiji i Španjolskoj, Rog se vraća u dobro poznato okruženje hrvatskog nogometa. Igrač koji je ostavio dubok trag u Serie A noseći dresove Napolija i Cagliarija, kao i Seville.

“Sretan sam što sam ovdje. Lokomotiva je klub koji godinama raste, poznat po tome da igra hrabar i otvoren nogomet. Motiviran sam, osjećam se dobro i jedva čekam istrčati na teren s novim suigračima te pomoći klubu da ostvari što bolje rezultate u nastavku sezone,” izjavio je Rog nakon potpisivanja ugovora.

Rog je bez ugovora bio od sredine siječnja ove godine, kada je sporazumno raskinuo suradnju s talijanskim prvoligašem Cagliarijem pola godine prije isteka ugovora.

Tamo se, pak, vratio s posudbe nakon što Dinamo nije otkupio njegov ugovor. Kako je za klub sa Sardinije u prvom dijelu sezone upisao tek jedan službeni nastup, rastanak je bio samo pitanje vremena.