Slot o Wirtzu: ‘Napredovao je, sad odgurne igrača i nastavi driblati’

Od početka sezone, i kada je nekako išlo i kada je bilo iznimno loše, većinom su se koplja kritičara Liverpoola lomila na Florianu Wirtzu.

Svi su isticali kolika je bila njegova cijena, svi su u njega upirali prstom kao u najslabiju kariku.

Trener Redsa Arne Slot od prvog je dana bio strpljiv, ponavljao da će sve doći na svoje, ali je uoči dvoboja s Tottenhamom mnogo opširnije govorio o Wirtzovu napretku.

U sklopu priče o tome da momčad počinje nalikovati onome što Slot od nje želi, da su promjene napravljene svjesno jer su u klubu svi vjerovali da su potrebne, Nizozemac je rekao kako se sve počinje slagati i da su svi svjesni da je za to potrebno vrijeme.

Wirtz, što je Slot uvijek naglašavao, radi naporno. Već je primijećeno da je „nabacio“ mišićnu masu, a trener Liverpoola ističe da je najvažnije to što se počeo snalaziti u samom načinu na koji se u Engleskoj igra nogomet.

“Da pojasnim, ne mislim samo da se novi igrači trebaju uklopiti, mislim na sve. A Florian je napredovao. Naravno, ne mislim na njegove sposobnosti s loptom – to oduvijek znamo da radi vrhunski. Ali vidio sam trenutak protiv Brightona kada je oduzeo loptu Dominiku Szoboszlaiju, predriblao igrača, nešto mu dobacio, odgurnuo ga i nastavio s driblingom. Zatim je uputio dobar pas, a Hugo Ekitiké pucao je preko grede. Kasnije je dobio duel protiv Jana Paula van Heckea, što je dovelo do protunapada i prilike za Mohameda Salaha. U tim trenucima vidim da stvari za njega postaju lakše“, rekao je Slot.

“Potrebno je puno, puno napora igrati ovim intenzitetom, ali on se prilagođava. Tako ja to vidim“, dodao je.

“Prilagođava se i u smislu forme, ali i tjelesne mase. Mnogi su dobili na kilaži i mišićima. I to je važno. Druga stvar – ako si samo u teretani, ne možeš biti spreman za 90 minuta Premier lige. Važno je igrati. Volio bih reći da je važan i trening, ali za to jedva da ikada imamo vremena – zato ostaje samo igranje, igranje, igranje…

Jedini način da postanu bolji jest da igraju. I ja neke stvari moram raditi sada, umjesto da su odrađene u predsezoni. Jedini način da Floriana, Maca Allistera, Conora Bradleyja i Joea Gomeza učinimo jačima jest da igraju.

To je kombinacija koja je važna, ali svakako je važna i teretana – moraju ojačati mišiće“, zaključio je Slot.

Liverpool od 18.30 gostuje kod Tottenhama.