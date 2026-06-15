Slaven potpisao sina nekadašnjeg napadača Dinama

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Foto: NK Slaven Belupo

Lukas Zahora novi je igrač Slaven Belupa. Devetnaestogodišnji krilni napadač stigao je iz ukrajinskog Šahtara, a posljednju sezonu proveo je na posudbi u Dubravi. S koprivničkim klubom potpisao je ugovor do ljeta 2029. godine.

Njegov dolazak zanimljiv je i zbog obiteljske poveznice sa Slaven Belupom. Naime, prije dva desetljeća dres koprivničkog prvoligaša nosio je i njegov otac Dario Zahora, nekadašnji napadač Dinama, koji je za klub upisao 15 službenih nastupa uz tri pogotka i dvije asistencije.

Lukas je prve nogometne korake napravio u NK Maksimiru, a već kao desetogodišnjak prešao je u Dinamo. U maksimirskom klubu prošao je sve mlađe uzrasne kategorije, nakon čega je sa 17 godina otišao na posudbu u Dubravu Tim Kabel. Nakon jedne sezone u Dubravi uslijedio je transfer u Šahtar Donjeck početkom 2025. godine, nakon poziva sportskog direktora Darija Srne.

Iako je postao član ukrajinskog velikana, nije upisao nastup za prvu momčad, već je odmah vraćen na posudbu u Dubravu. Ondje je ostao do kraja prošle sezone te je u 32 utakmice postigao pet golova i dodao dvije asistencije. Ukupno je za Dubravu skupio 51 nastup u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Dolaskom u Slaven Belupo Zahora će prvi put dobiti priliku zaigrati u SuperSport HNL-u. U Koprivnici ga očekuje novi iskorak u karijeri i prilika da se nametne u momčadi trenera Marija Gregurine. Klub vjeruje da će se brzo prilagoditi novoj sredini i uspješno odgovoriti na izazove koje donosi prvoligaški nogomet.