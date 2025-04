SK4 od 18:30 / Može li Kovač spasiti sezonu Borussije u najvećem njemačkom derbiju?

Podijeli :

Guliver Image

Nakon što je Borussia Dortmund u srijedu doživjela debakl 4:0 od Barcelone u četvrtfinalu Lige prvaka, momčad Nike Kovača danas od 18:30 očekuje najveći derbi Bundeslige.

Ekipa iz Dortmunda odavno je ispala iz borbe za naslov prvaka i Kupa, a porazom na Montjuicu su rastužili armiju navijača i potvrdili da će sezonu vjerojatno završiti bez trofeja. Borussia tako u današnji Der Klassiker ulazi s velikim pritiskom i moraju se trgnuti u preostalih šest kola Bundeslige, ukoliko žele sljedeće sezone zaigrati u europskim natjecanjima.

Problem je što je današnji protivnik najteži mogući. Bayern ih na Allianz Areni dočekuje kao vodeća momčad lige sa 68 bodova, šest više od Bayera, dok je Borussia tek na 8. poziciji s čak 27 bodova zaostatka za Bavarcima.

Iako je u boljoj poziciji, ni domaćin ne igra sjajnu sezonu. Kompanyjeva momčad je ispala iz Kupa, a u Ligi prvaka su izgubili 1:0 od Intera na domaćem terenu. Pred današnji derbi imaju nešto više problema s ozljedama. Kompany je sigurno bez Manuela Neuera, Alphonsa Daviesa, Jamala Musiale, Kingsleyja Comana, Dayota Upamecana, Aleksandra Pavlovića i Hirokija Ita, a prema najavama iz Njemačke, naš Josip Stanišić ponovno će startati u početnoj postavi na mjestu lijevog beka.

Što se tiče Kovača, neće moći računati na Nicu Schlotterbecka i Marcela Sabitzera, a derbi je najavio ovako:

“Der Klassiker je uvijek vrhunac. To je utakmica koja će se prenositi u više od 200 zemalja, to pokazuje koliki utjecaj ima. Bayern će imati jedno oko na svoju uzvratnu utakmicu u Milanu, moramo to pokušati iskoristiti u svoju korist”.

Prema Germanijaku, ovo su očekivani sastavi susreta koji od 18:30 pratite na SK4:

Bayern (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Palhinha; Olise, Muller, Gnabry; Kane

Borussia (4-2-3-1); Kobel; Ryerson, Can, Anton, Bensebaini; Gross, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy