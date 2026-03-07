Sjajan dan za Vatrene: Baturina strijelac u slavlju Coma!

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

U prvoj subotnjoj utakmici 28. kola talijanske Serie A nogometaši Coma su kao gosti pobijedili Cagliari s 2-1 čime su stigli još bliže na ljestvici najboljim klubovima lige.

Como se bodovno izjednačio s Romom koja je četvrta na ljestvici, dok taj dvojac ima pet bodova manje od aktualnog prvaka Napolija koji je treći.

Como je poveo u 14. minuti nakon što se lopta odbijala po domaćem šesnaestercu, došla do hrvatskog reprezentativca Martina Baturine koji je pogodio domaću mrežu. Bio je to peti ligaški pogodak Baturine ove sezone, a uz je jedan zabio u talijanskom Kupu.

U vodstvu je Como bio do 56. minute kada je domaće navijače razveselio Esposito pogodivši za 1-1. Uspio je do kraja Como ipak ugrabiti pobjedu i nastaviti pobjednički niz. Strijelac za tri boda bio je Da Cunha u 76. minuti.

Baturina je za Como igrao do 81. minute, dok su Ivan Smolčić i Nikola Čavlina ostali tijekom cijelog ogleda na gostujućoj klupi za pričuve.

Nedjeljni parovi su Lecce – Cremonese, Bologna – Verona, Fiorentina – Parma, Genoa – Roma i veliki derbi Milan – Inter, dok u ponedjeljak igraju Lazio – Sassuolo kao posljednji par ovog kola.