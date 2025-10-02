ZNS izabrao novi Izvršni odbor, tamo više nema predstavnika Dinama ni Futsal Dinama

Podijeli :

Tomislav Svetina u ponedjeljak je izabran za treći mandat na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) na Izbornoj skupštini. Za reizbor je trebao najmanje 31 glas od 60 klubova, odnosno 64 elektorska glasa, a budući da je na sjednici sudjelovalo 42 kluba s ukupno 86 glasova, kvorum je bio ostvaren.

Unatoč bojkotu Dinama i nekoliko klubova koji su mu dali podršku, Svetina je osigurao ostanak na čelu ZNS-a. Dinamo je ranije priopćio da neće sudjelovati na takvoj skupštini, no unatoč tome nije uspio spriječiti izbor.

U novi Izvršni odbor izabrani su: Tomislav Svetina, Božidar Šikić, Roko Ivanović, Jakov Sivrić, Zvonimir Maslač, Goran Drmić, Ante Plazina, Dražen Markota, Ivica Milković, Branko Grozdić, Berislav Gluić, Marko Curać, Goran Rukavina i Kujtim Morina. Time su bez mjesta ostali Zvonimir Manenica (Dinamo) i Matija Đulvat (Futsal Dinamo), koji je smijenjen i s čela Komisije za mali nogomet.

Nakon izbora, Svetina je poručio:

„Sve odluke donesene su jednoglasno. Nažalost, posljednjih petnaest dana stvorena je nepotrebna histerija. Žao mi je što nismo otvoreno razgovarali o problemima. ZNS nikada nije bio protiv Dinama, ali nismo prihvaćali njihove predstavnike koje je postavio Zdravko Mamić. Nadam se da ćemo sada imati suradnju s Dinamom jer su vrata Saveza svima otvorena.“