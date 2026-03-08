Zajc: Savršena utakmica i zaslužena pobjeda, ali ništa još nije riješeno

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Dinamo je na Poljudu slavio 3:1 u derbiju protiv Hajduka. Za goste su zabili Zajc, Vidović i Bakrar, dok je zaostatak smanjio Pukštas.

Susret i pobjedu je komentirao strijelac Dinama Miha Zajc.

“Savršena utakmica, tako kako smo i zamislili. Dobro smo krenuli u utakmicu s dva gola. Možda smo zatim pali i prelako dobili gol, ali u drugom poluvremenu Hajduk, čini mi se, nije imao nijednu šansu. Zaslužena pobjeda. Bili smo svježi, rotirali smo ekipu, i to se vidjelo u prvom poluvremenu.

Sretan sam što smo odigrali dobru utakmicu. Ne smijemo podcijeniti Hajduk, osobito na Poljudu. Odigrali smo dobru utakmicu. Još smo mladi, nova je ekipa, nekad moramo stati na loptu i odigrati iskusno. Hajduk je zabio iz prekida i vratio se u život, ali mi smo opet zabili”, rekao je pa dodao:

“Na kraju smo zasluženo pobijedili. Puno je još utakmica, ništa nije riješeno. Do reprezentativne pauze imam dvije utakmice, pa onda još mjesec i pol dana. Moramo biti fokusirani i što prije završiti prvenstvo”.