Vukovar u Sloveniji pronašao novo pojačanje

FAJ_7385 via Guliver

Golmanska rotacija Vukovara postala je malo snažnija.

Slovenski vratar Denis Pintol (25) pojačao je redove HNK Vukovara 1991. i u nastavku sezone nastupat će za hrvatskog prvoligaša na posudbi iz ljubljanske Olimpije. U slavonski klub stiže nakon što je jesenski dio sezone proveo u ND Primorju, gdje je imao značajnu minutažu.

U dresu Primorja Pintol je upisao 18 nastupa, primio 36 pogodaka te u dva navrata sačuvao svoju mrežu netaknutom. Po povratku s te posudbe, Olimpija je odlučila vratara ustupiti Vukovaru, koji se trenutačno nalazi pri dnu ljestvice SuperSport HNL-a.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja na vratarskim pozicijama raspolaže s Marinom Bulatom, Antonijem Đakovićem i Matejem Markovićem. Bulat je tijekom jeseni bio prvi izbor zbog ozbiljnih ozljeda Đakovića i Markovića, a dolazak Pintola dodatno će povećati konkurenciju među vratnicama.

Pintol s Olimpijom ima ugovor do ljeta, a prema podacima Transfermarkta njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 100 tisuća eura. Prije dolaska u Ljubljanu u ljeto 2022. godine branio je boje slovenskih klubova NK Brda i Krke. U Prvoj ligi Slovenije skupio je 44 nastupa, dok je u drugom razredu slovenskog nogometa zabilježio 67 utakmica.