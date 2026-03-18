Vukovar službeno predstavio Čabrajinog nasljednika

Stipića čeka težak zadatak jer Vukovar trenutačno drži posljednje mjesto na ljestvici SHNL-a s 20 bodova nakon 19 kola. Cilj mu je stabilizirati momčad i pokušati je izvući iz zone ispadanja do kraja sezone.

Rođen u Tomislavgradu, veći dio trenerske karijere gradio je u inozemstvu, radeći u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Latviji. Vodio je, među ostalim, Stuttgarter Kickers i švicarski Grasshopper, dok je hrvatskoj publici najpoznatiji po razdoblju u Slaven Belupu od 2019. do 2021. godine, gdje je privukao pažnju i neobičnim metodama treninga.

Posljednji angažman imao je prošle godine u marokanskom Maghreb Fezu. Iako se kao kandidat spominjao i Samir Toplak, uprava Vukovara odlučila se za Stipića, procijenivši da bolje odgovara momčadi u borbi za ostanak u ligi.