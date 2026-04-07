Vukovar i Lokomotiva odigrali bez pobjednika, susret obilježila sporna VAR odluka

HNK Vukovar 1991

U pretposljednjem susretu 28. kola HNL-a nije bilo pobjednika, na osječkom su Gradskom vrtu nogometaši Vukovara 1991 i Lokomotive remizirali 1-1 (0-0).

Lokomotiva je povela početkom drugog poluvremena, u 51. minuti je Leon Belcar bio strijelac za 1-0. U 69. minuti Vukovarci su došli do izjednačenja i jednog boda, a pogodak je postigao Vito Čaić.

Obje su momčadi ostale na svojim pozicijama na ljestvici, Lokomotive je osma, a Vukovar 1991 posljednji. Vukovaru 1991 današnji suparnik bježi i dalje za deset bodova, dok pretposljednji Osijek ima četiri boda više od Vukovara 1991.

Prvo poluvrijeme je bilo vrlo slabo s obje strane, pogotovo sam početak susreta. Lokomotiva je izgledala nešto angažiranije na travnjaku, ali veliku su šanse bile prava rijetkost.

Možda bi se moglo tek izdvojiti dalekometni pokušaj igrača Lokomotive Vešovića u 23. minuti, dok su se strasti razbuktale u 35. minuti kada je Vukovar 1991 postigao pogodak. Strijelac je bio Gonzalez, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Najbolja šansa u prvom dijelu stvorena je na samom njegovom kraju, u 45. minuti. Dobro je pucao domaći napadač Puljić, ali je jednako tako reagirao golman Lokomotive Posavec.

Na samom početku drugog poluvremena Lokomotiva je povela. Bljesnuo je gostujući kontranapad, a Belcar je s vrha šesnaesterca precizno pogodio za 1-0 Lokomotive. Uslijedilo je potom opet razdoblje rascjepkane igre bez pravih akcija i prilika, a onda je domaći sastav izjednačio u 69. minuti.

Nakon lijepe i precizne akcije Čabrajić je asistirao, a Čaić je glavom pogodio za izjednačenje na 1-1. Odmah nakon toga, u 73. minuti, još se jednom u šansi našao Puljić, ali potpuni se preokret u tom trenutku nije dogodio.

I sama završnica je bila mirna, minute su prolazile bez pravih prilika i sastavi su na kraju podijelili bodovni plijen.

Posljednja utakmica 28. kola na rasporedu je ovog utorka od 18.45 sati, a u Puli igraju Istra 1961 – Hajduk.

Prva utakmica ovog kola odigrana je u petak, a Varaždin i Gorica su remizirali 1-1. U subotu je Dinamo na maksimirskom stadionu svladao Osijek s čak 7-0, dok je Rijeka uz dva pogotka Tonija Fruka slavila s 2-0 u Koprivnici protiv Slaven Belupa.