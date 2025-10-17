VIDEO / Vučević za SK: ‘Garciji je rečeno da stranci i pojačanja ne moraju igrati pošto-poto’

Podijeli :

Sporski direktor Hajduka, Goran Vučević, dao je intervju našem Vedranu Babiću na Sport Festu u Poreču u kojem su se dotaknuli brojnih tema vezanih uz splitski klub.

Kako Vam zasad Hajduka djeluje nakon kraja prvog kruga prvenstva i koju biste ocjenu dali?

“S obzirom na sve okolnosti koje smo imali od samog početka do danas, bodovni učinak je više nego solidan, čak i jako dobar. Što se tiče igre, tu moramo biti definitivno bolji. Vjerujemo da će trener Garcia, koji ima našu maksimalnu podršku, to dovesti u još bolju situaciju kako bi još bolje izgledali.”

Sama igra nije na razini…

Vučević: Nismo previše oduševljeni našom igrom, a navijači imaju pravo biti frustirani Garcia otkrio: ‘Livaja nije spreman, opet je osjetio bol’

“Igra je u početku sezone bila poprilično solidna, čak i jako dobra, pogotovo u ofenzivnom dijelu. Kasnije smo imali dosta utakmica koje su se odrazile na nas, samo ispadanje u Konferencijskoj ligi nas je poremetilo. Tu je dosta novih igrača kojima još treba vremena za adaptaciju. Ne bih volio ići u nekakav alibi i reći da su to bitni razlozi koji su utjecali na lošu igru u drugom dijelu. Sigurno će s trener s igračima doći do onog željenog. Smatramo da je momčad poprilično dobra te da se može nositi sa svima u HNL-u.”

Garcia je u zadnje vrijeme malo odstupio od svoje početne ideje u smislu formacije, kako to komentirate?

“Trener je taj koji je svakodnevno s igračima i koji je u trenažnom procesu. Kao što sam već rekao, mi mu iznimno vjerujemo i siguran sam da će napraviti ono najbolje što će donijeti igru i rezultat.”

Kako biste ocijenili ovosezonska pojačanja?

“Prerano je o tome govoriti. Ja ne bih volio govoriti procjene o pojedinim igračima. Neki su krenuli jako dobro, pa su kasnije pali. Drugi su došli prekasno, koji nisu bili ni spremni, nisu imali niti jednu utakmicu kad su došli tu. Treba biti strpljiv. Mi smo napravili jednu momčad koja je trebala dobiti jedan balans starijih i mladih igrača. Treneru je jasno rečeno da stranci i pojačanja ne moraju igrati pošto-poto. Htjeli smo dobiti balans u trenažnom procesu i da se onda taj mlađi igrač može izgraditi u jednog kvalitetnijeg igrača. Trener ima maksimalnu slobodu, trebat će malo vremena. Rebić koji je došao, koji je za mene više nego pojačanje, vidljivo je da mu je trebalo malo vremena. On se po meni jako dobro diže i bit će sve bolji i bolji.”

Gdje se Hajduk treba pojačati na zimu?

“Mi ćemo se najviše pojačati s igračima iz naše škole. To će biti glavni forte. Smatramo da je dugi niz godina najjeftiniji i najbolji igrač bio onaj iz naše Akademije. Ovisno o budžetu i financijskoj slici kluba pokušat ćemo naći neka rješenja izvana i učiniti sve da dođe do jednog dobrog balansa. To je jako važna riječ kako bi sve skupa izgledalo dobro.”

Za koje igrače Hajduka ima najviše interesa?

“Ima interesa i neka ga je sve više. Naš interes nije prodavati mlade igrače. Nažalost, svi klubovi u Hrvatskoj, a i većina u Europi ovise o prodaji igrača. Ja bih bio najsretniji da naši mladi igrači budu dvije do tri godine u Hajduku pa onda idu, ali na to nekada ne možete utjecati.”

Za kraj, bilo je govora o poveznici Hajduka i Dinama u smislu promjena prema HNS-u. U kakvoj je fazi sada ta situacija?

“Nema nikakve poveznice Hajduka i Dinama što se toga tiče. Mislim da Hajduka mora sa svim klubovima biti u dobrim odnosima i surađivati, pa tako i s Dinamom. Mi samo želimo da liga bude što kvalitetnija i da suđenje bude što korektnije i poštenije. Gledamo da sam hrvatski nogomet raste. Naša velika želja je da imamo jednu veliku pomoć HNS-a što se tiče infrastrukture, jer mislimo da ona ne zadovoljava.”