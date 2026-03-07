VIDEO / Lucho Ibáñez za SK otkrio da je pričao s Garcijom pa prognozirao derbi: ‘Volio bih da dobijemo…’

Podijeli :

Najveći derbi hrvatskog nogometa je pred vratima. U nedjelju od 15 sati na Poljudu se sastaju Hajduk i Dinamo, a atmosfera u Splitu već je usijana jer je stadion rasprodan i očekuje se više od 30.000 gledatelja.

Dinamo na derbi stiže kao vodeća momčad prvenstva sa sedam bodova prednosti u odnosu na Hajduk, dok Splićani u utakmicu ulaze nakon bolnog ispadanja iz Kupa protiv Rijeke, kada su na Rujevici u dubokoj sudačkoj nadoknadi primili dva gola i ostali bez polufinala. Za razliku od njih, Dinamo je sredinom tjedna rutinski odradio kup-obvezu protiv NK Kurilovec, pritom odmorivši glavne igrače.

Uoči velikog derbija za Sport Klub govori bivši branič Dinama Lucho Ibáñez, Argentinac koji je godinama nosio dres Modrih i koji jako dobro zna koliko ova utakmica znači igračima i navijačima.

Na pitanje kakav derbi možemo očekivati u emisiji Jutro SK, 37-godišnji Ibáñez je rekao:

“Nadam se pobjedi Dinama, ali naravno kao i u svakom derbiju uvijek se igra da se pobijedi. No, u derbiju nema veze kako igraš, da li lijepo igraš ili ne… Očekujem jako zanimljiv derbi, zato što Hajduk, mislim, nikad nije bio blizu Dinamu u ovom trenutku, dakle kad se igra derbi na Poljudu. Sad su i ispali iz Kupa, tako da nemaju što izgubiti. Dinamo još ima jedan front, to je Kup, te je uz to prvi. Nadam se da će Dinamo pobijediti, ali kako sam rekao i prije, derbi je uvijek derbi i ne znam što će biti.“

Ako gledamo formu Dinama i Hajduka u posljednje vrijeme. Hajduk je ispao iz Kupa od Rijeke nakon prave drame, a Dinamo je imao lakši posao u Kupu. Međutim, u prvenstvu Hrvatske bilo je dosta amplituda kod oba kluba?

“Na početku sezone je bilo drukčije, a sad su kontra. Hajduk je bio dobar pa je otišao pomalo prema dolje, a Dinamo se pomalo digao sve više i više. Meni je drago što je Beljo počeo davati golove, što je Dinamo našao neku svoju igru, a tu je i Stojković koji se vratio u prvih 11 i mislim da je donio nešto sa svojim loptama između linija i jako dobrim loptama za desnog i lijevog beka. Tako napadaju jako dobro i Dinamo je našao svoju igru po ideji iz glave trenera koji je to tražio i ja se nadam da će to pokazati sad u derbiju.“

Spomenuo si trenera Kovačevića koji je dobio potpuno novu momčad, od koje je svega nekoliko igrača ostalo iz prošle sezone. Trebalo je vremena da se momčad uigra, ali su ga svejedno mnogi kritizirali?

“To ti je Dinamo. Ja sam bio tamo sedam godina i znam što sam prošao i koliko nam je trenera prošlo kroz moju karijeru. Dinamo ti ne daje dvije ili tri šanse, Dinamo daje šansu i moraš je iskoristiti do kraja jer je teško ponovno biti u Dinamu, i kao trener i kao igrač. Mislim da je njemu trebalo vremena jer su mu dali ekipu koja se renovirala. Došlo je puno novih igrača, a otišli su igrači koji su bili vođe ekipe kao što su Petković ili Ademi. Onda dovedeš nove igrače koji se trebaju uklopiti u ekipu, većinom strance kojima nije lako jer u Hrvatskoj biti stranac nije jednostavno, a jezik je jako težak. Naravno, ako znaš engleski, jer u Hrvatskoj svi pričaju engleski, lakše je. Ali ima puno stranaca koji ne znaju engleski. No mislim da trener radi dobar posao i da se sad tek vidi njegova ruka.“

Garcia uoči Dinama: ‘Za Krovinovića su ovo bili teški dani, a moguće je da Livaja i Šego zaigraju zajedno’ Dinamovac sa samo 31 godinom odlazi u mirovinu?

Kako je vama bilo igrati na Poljudu kada ste putovali s Dinamom? Možete li nam ispričati neku anegdotu?

“Teško je bilo jer smo po pet sati do tamo išli autobusom. Ja sam išao samo jednom avionom, ali većinom smo išli autobusom. Par puta su nam po noći trubili i nisu nam dali da spavamo, ali meni je uvijek bilo zanimljivo i lijepo igrati tamo. Ako se dobro sjećam, mislim da sam svaki put pobijedio ili barem nikad nisam izgubio. I uvijek smo imali podršku navijača, tamo je uvijek došlo puno Bad Blue Boysa i osjetio se taj vjetar u leđa. Meni je uvijek bilo lijepo jer je pun stadion i naravno kad povedeš onda zna biti malo tiho i čuju se samo naši navijači. Bit će zanimljivo i lijepa atmosfera, vjerojatno će biti i lijepo vrijeme i tamo je uvijek lijepa atmosfera.“

Dinamo ima sedam bodova više pa čak i ako izgubi nije tragedija. S druge strane, kako vidiš Hajduk u kojem je i dalje glavni Marko Livaja, ali čini se da ne igra baš najbolje otkad je trener Garcia došao? Što po vama, ako gledate kao budući trener, ne štima?

“Da, naravno, sad više gledam sve kao trener, a ne kao igrač. Imao sam priliku pričati s trenerom Garciom na jednom turniru gdje su nam igrali sinovi. Našli smo se i pričali na našem jeziku jer je on Urugvajac i imamo zajedničkog prijatelja. Rekao sam mu da je uhvatio jako težak posao jer je on jedan od trenera koji je uspio s malim klubom, kao recimo i trener Kovačević sa Slaven Belupom. Kad vidiš takve trenere i vidiš njihov rad, pogotovo taj taktički dio, onda mi koji se želimo baviti tim poslom to pratimo i gledamo. Po meni je Garcia jako dobar trener, ali ima težak posao i ne znam koliko će to trajati. Livaja mu sad možda nije u formi, a možda traži neku drugu taktiku za njega. Vidio sam da je na zadnjim utakmicama protiv Rijeke i Varaždina sjedio na klupi, ali vidjet ćemo što će se sad napraviti.“

Tu je i Ante Rebić kojeg sigurno jako dobro poznaješ?

“Da, igrali smo jedan protiv drugog dok je Rebić bio u Splitu. To je igrač koji je napravio vrhunsku karijeru i koji se vratio u Hajduk, u klub koji voli. Odličan je igrač, diže se i počeo je zabijati golove, tako da će biti teško. Bit će sigurno dosta posla za Dinamove igrače.“

Za kraj, prognoza derbija i strijelci?

“Volio bih da dobijemo, kao što uvijek kažem, ali i da bude napeto. Na primjer rezultat 1:2 i da golove daju Beljo i Stojković.“