Vaha: Opasno je da Livaja igra pod blokadom, a o Petkoviću treba odlučiti – Dalić

U intervjuu za Index, Vahid Halilhodžić, legenda jugoslavenskog nogometa i bivši trener Dinama, osvrnuo se na trenutne događaje u Supersport HNL-u, nastupe hrvatske reprezentacije i Dinamov put u Ligi prvaka.

Kako Vam djeluje Dinamo nakon dolaska Nenada Bjelice?

“Nakon promjene na klupi rezultati se postepeno poboljšavaju. Promjena trenera često donese pozitivnu promjenu, pitanje je samo koliko će ta promjena trajati. Zbog Dinama se nadam da će trajati dulje. Ne poznajem dovoljno Sergeja Jakirovića i Nenada Bjelicu da bih dao svoje mišljenje o njihovim sposobnostima.”

Kako vidite šanse Dinama u Bratislavi?

“Za Dinamo je to velika šansa. Slovan spada u ekipe Dinamovog nivoa ili čak slabije. RB Salzburg je donedavno bio vrlo dobra ekipa s mnogo kvalitetnih mladih igrača, ali ove godine je daleko od toga. Gledao sam utakmicu u kojoj ih je Brest pobijedio 4:0 i vidio da su mogućnosti Salzburga skromne.

Zato me pobjeda Dinama nije iznenadila, Bjelica i ekipa su odlično iskoristili prednost u kvaliteti koju trenutno imaju nad Austrijancima. U natjecanju poput Lige prvaka pobjeda u gostima puno daje na samopouzdanju.

Ne znam puno o Slovanu, ali u svakom slučaju radi se o protivniku kod kojeg Dinamo treba ići na pobjedu. Dinamo ima više iskustva u velikim natjecanjima od njih i to treba iskoristiti.”

Hajduk je kod Varaždina doživio prvi poraz u prvenstvu. Što sada treba napraviti Gennaro Gattuso?

“Poraz će uvijek doći. Ne treba dramatizirati i praviti paniku. Poraze treba što prije zaboraviti, a najbolje se zaboravljaju kad pobijediš u sljedećoj utakmici i kreneš u novi ciklus pobjeda. Nažalost, u današnje vrijeme nakon jednog poraza često kreću drame i polemike, trener je ovakav, trener je onakav, treba ga promijeniti i tako dalje.

To je svuda tako, pa i u Hrvatskoj, ali trener Gattuso ima dovoljno iskustva da riješi ovu situaciju. Najbitnija je pobjeda u idućoj utakmici, kao što je i sam rekao, tako se najbrže može zaboraviti svaki poraz.”

Marko Livaja je u Varaždinu igrao pod blokadama zbog ozljede. Što mislite o tome i njegovoj liderskoj ulozi generalno?

“Livaja je nesporno glavni igrač Hajduka. Igrač koji donosi pobjede i rješava utakmice. Što se tiče igre pod blokadom, to je jako opasna igra. Kad-tad to može doći na naplatu i izazvati goru ozljedu. Nikad nisam tražio da igrač igra ozlijeđen jer to izaziva velike probleme i ozljede.

Livajina ozljeda bila bi velik hendikep za Hajduk, igrače koji toliko kontinuirano zabijaju i rješavaju utakmice gotovo je nemoguće zamijeniti i svaka kalkulacija s njihovim zdravljem je vrlo opasna i velik rizik.”

Sami imate puno iskustva u ulozi klupskog trenera, ali i izbornika. Nenad Bjelica nedavno je javno sugerirao da Bruno Petković zbog oporavka od ozljede ne bi trebao igrati za Hrvatsku. Čija bi to trebala biti odluka?

“To u konačnici treba biti odluka Zlatka Dalića, a Bjelica, naravno, ima pravo sugerirati što hoće. Ali kad bi igrač bio ozlijeđen, ja bih također uvijek pozvao na okupljanje i inzistirao da se pojavi u reprezentaciji, gdje bi onda stručni stožer reprezentacije i njena medicinska služba donijeli odluku može li igrati. Klub apsolutno nema pravo zabranjivati igranje za reprezentaciju, to je odluka izbornika.”