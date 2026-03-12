U borbu za najvećeg Osijekovog dragulja krenuli Bayern, Hajduk i Dinamo

Podijeli :

NK Osijek

Nogometni insajder Ekrem Konur tvrdi da su za 20-godišnjeg napadača Anton Matković zainteresirani GNK Dinamo Zagreb, HNK Hajduk Split i FC Bayern Munich.

Mladi napadač NK Osijek ima ugovor do ljeta 2027., a prema Konurovim informacijama prate ga i pojedini klubovi iz Engleske i Italije. Očekuje se da bi odluku o nastavku karijere mogao donijeti tijekom ljeta.

Matković se smatra jednim od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša. Posebno se ističe brzinom i prodornošću, no nedavno je prošao težak period zbog puknuća križnog ligamenta i operacije. Na teren se vratio u studenome nakon dužeg izbivanja.

U aktualnoj sezoni odigrao je 14 utakmica za Osijek te pritom upisao jedan pogodak i jednu asistenciju. Slavonski klub je ove sezone promijenio čak tri trenera i do kraja prvenstva borit će se za ostanak u SuperSport HNL. Prema procjeni Transfermarkt, njegova tržišna vrijednost iznosi oko tri milijuna eura.

Sportski direktor Osijeka Alen Petrović u veljači je potvrdio da je Dinamo poslao službenu ponudu za Matkovića, ali da je ona odbijena. Istaknuo je kako klub planira zadržati igrača barem do ljeta, nakon čega će razmotriti ponude koje bi mogle stići na tržištu.

Dodao je i da Osijek želi postići cijenu kakvu je Matković imao prije ozljede, kada je smatran najtalentiranijim igračem u svom godištu. Budući da se na teren vratio brže nego što se očekivalo, u klubu žele da do kraja sezone igra bez dodatnog pritiska.