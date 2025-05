Težak dres ili luzerski mentalitet? Hajduk je i drugu godinu zaredom sramotnom igrom na proljeće izgubio sve

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Hajduk je porazom od Dinama došao nadomak još jednog povijesnog debakla, posebno ako pogledamo kako su Bijeli stajali na ljestici na polusezoni. 20 godina splitski velikan čeka naslov prvaka, a nevjerojatno je da su i drugu sezonu zaredom toliko potonuli u proljetnom dijelu sezone. Prošle godine su vodili da bi ih već u ožujku prešišali Dinamo i Rijeka, a ove je pad bio još tragičniji i nesretniji.

Povijesna sezona i povijesna prilika za Hajduk, tako se može gledati na aktualnu SHNL 24./25. sezonu. Dinamo je čak devet puta izgubio te promijenio četiri trenera, Rijeka je nizala poraze i prodavala igrače. Hajduk je zadržao trenera i sve najvažnije igrače, a još se i ozbiljno pojačao, prvo na ljeto pa onda i na zimu.

Na kraju svega, dobit ćemo prvaka s najmanjim brojem, a ujedno onda i prosjekom bodova u povijesti Lige 10. Prvi put će pehar pobjednika podignuti momčad koja neće “uloviti” 70 bodova. Hajduk je u zadnjih pet kola imao sve u svojim rukama, lagan raspored i raštimani Dinamo na Poljudu za kraj, uz Rijeku koja je u istom periodu upisala tri poraza u nizu. Prvaci? Ne! Osvojena su dva boda od mogućih 15, a Dinamo je s velikih -8 pobjedom na Poljudu došao na +2.

Tako je splitska momčad i drugu sezonu zaredom pokazala nevjerojatan pad na proljeće, onda kada je najpotrebnije. U proljeće su ušli kao prvi favoriti prvenstva s velikih sedam bodova prednosti u odnosu na Dinamo. Taj Dinamo nije ušao u neki nevjerojatan niz već je upisivao poraze i mijenjao trenere, ali i takvi su još jednom preskočili Hajduk i tako nadvili novu kolektivnu depresiju nad Splitom.

Hajduk je jesenski dio sezone završio odmah uz Rijeku te s velikom prednošću ispred Dinama. Vladao je optimizam, a došli su i Šego, Mlakar i Rusyn. Momčad nije igrala sjajno, ali je pobijeđivala te osvojila solidna 2.00 boda po utakmici.

Kada je trebalo ubaciti u brzinu više i konačnu tu “kantu” donijeti u Split, Bijeli su predvođeni Gennarom Gattusom osvojili tek 20 bodova u 15 kola proljeća. Prosjek je to od nerealno loših 1.33 boda po utakmici i Hajduk u tom vremenskom periodu drži tek 6. mjesto SHNL-a. Strašan je to pad u drugom dijelu sezone za Gattusa i društvo, ali nije im to prvi puta…

U sezoni ranije Hajduk se također s Rijekom i Dinamom borio za naslov. Čak su na polusezoni bili prva momčad SHNL-a, prvi puta nakon davne 2005. godine. Predsjednik Jakobušić prvoplasiranom Hajduku dodao je i Perišića, Brekala i Kleinheislera. Činilo se to tada kao populistički all-in potez Hajdukovog lidera, ali i igračka križaljka koja će sigurno i uvjerljivo obraniti prvo mjesto sa “zimske polusezone”.

Ipak, Hajduk je odmah na samom početku na Poljudu izgubio od Rijeke (1:2), a dvama porazima od Dinama (Kup i Prvenstvo) već su se praktički krajem ožujka oprostili od oba trofeja. Livaja je zbog učestalih ozljeda završio sezonu, a momčad se potpuno predala.

Za razliku od ove sezone kada se Hajduk praktički i dalje u svibnju bori za naslov, prošle godine je sve već bilo “izgašeno” u ožujku. Kako je prošlosezonska sezona po broju bodova ipak bila nešto “normalnija” od ove i takav izgašeni Hajduk je osvojio na kraju 68 bodova (unatoč užasnom proljetnom omjeru 8-3-6).

Ovogodišnji Hajduk trenutno ima samo 56 bodova u 33 odigrana kola pa i ako osvoji i maksimalnih devet do kraja, imat će siromašnih 65. Podsjetimo da je Hajduk zadnje tri sezone s Livajom osvajao 72, 71 te 68 bodova.

Povijesni je to pad splitskog kluba na proljeće čak dvije sezone u nizu koje će im se teško ponoviti…

Jesu li za pad krivi Leko, Karoglan te Gattuso ili nedovoljno kvalitetni igrači? Jesu li krivi oni “na katu” ili težak dres? Je li možda kriva toksična sredina ili gubitnički mentalitet. Pravog odgovora nema, ali jedno je sigurno. Hajduk je dvije proljetne polusezone odigrao sramotno i tako propustio povijesne šanse za prekinuti 20-godišnji post bez titule…