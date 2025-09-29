Skupština odlučila: Svetina i dalje predsjednik ZNS-a, Dinamo i Rudeš zasad nisu uspjeli

Podijeli :

Dinamo, Rudeš i Kustošija su predvodili oporbu, nisu se pojavili pokušavajući srušiti kvorum, no čini se da je ta akcija zakašnjela. Prvi čovjek najvećeg Županijskog saveza je sve preživio i otpočeo svoj treći mandat.

Tomislav Svetina je novi/stari predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza. Na današnjoj izbornoj skupština ZNS-a u hotelu Westin za njega je glasalo 70-tak posto od 61 zagrebačkog nogometnog kluba, čime je nanesen težak udarac Dinamu i društvu.

Svetina: Žao mi je što se nismo sučelili argumentima, nikad ZNS neće biti protiv Dinama!

Naime, na današnjoj skupštini nije bilo predstavnika Dinama, Rudeša, Kustošije, Futsal Dinama, HUNS-a, svih koji su posljednjih dana i tjedana aktivno bili protiv izglasavanja novog mandata Tomislavu Svetini.

U Westinu ih se u utorak predvečer pojavilo njih 42 od ukupno 60 delegata. Preračunato, 70 posto. No, ovih 42, osim što su bili dostatni za kvorum, imali su u rukama 86 od 126 mogućih glasova. Dakle, svaka odluka bila je legitimna a ona najvažnija stigla je već nakon 40 minuta vijećanja; Tomislav Svetina ostaje na čelu ZNS-a. Kao jedini kandidat dobio je potporu svih nazočnih delegata.