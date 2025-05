Sva tri kluba u vlasništvu SEH grupacije u kojoj je i Šibenik ispala u niži rang

Podijeli :

Znate li što povezuje HNK Šibenik i Southampton, Sampdoriju, St.Etienne, Bochum... Svi ti klubovi naime ove sezone su između ostalih ispali u niži rang u svojim nacionalnim ligama.

A, znate li što povezuje HNK Šibenik i Austriju Klagenfurt i Viktoriju Berlin? Sva ta 3 spomenuta kluba u vlasništvu SEH Sports&Entertainment Holdinga i predsjednika Željka Karajice ove sezone ispali su u niže rangove u svojim zemljama, Šibenik iz SHNL-a, Austrija(KL) iz Bundeslige te Viktorija Berlin iz Regional lige Nordost (4.rang)!

Zaista se ne događa često da sva 3 kluba u vlasništvu iste grupacije u istoj sezone presele u rang ispod. A to se dogodilo toj grupaciji iz Njemačke kojoj je na čelu Željko Karajica, aktualni vlasnik i predsjednik HNK Šibenik. Šibenik se do kraja borio kao lav za ostanak u SHNL-u, ali pritisnut brojnim financijskim i inim problemima kolo prije kraja Narančasti su posustali i sljedeće sezone će opet participirati u 1.NL, ako za nju ishode licencu. Austrija Klagenfurt u petak je igrala u posljednjem kolu Lige za ostanak kod kuće i izgubila 0:1 od Hartberga, a glavni rival Altach remijem 0:0 kod Laska spasio se od ispadanja. To je klubu iz pokrajine Karntnen prvi put da gubi prvoligaški status od sezone 2020/21. kada su premijerno zaigrali u Bundesligi.

I treći klub u vlasništvu SEH Holdinga Viktorija Berlin ove sezone seli u 5.razred njemačkog nogometa, i taj klub iz njemačke prijestolnice također je u slobodnom padu jer drugu godinu za redom ispada u niži rang.

Što se zapravo događa u toj grupaciji, možemo samo pretpostaviti. U pitanju su najprije financije jer HNK Šibenik je gotovo cijelu ovu sezonu muku mučio s isplatama plaća igračima i uposlenicima, s održavanjem infrastrukture, dugovima prema bivšim trenerima, i još uvijek mu je upitna licenca za drugi i treći rang hrvatskog nogometa.

Austrija Klagenfurt je također upala u financijske probleme tijekom sezone, taj klub jedva je dobio licencu za natjecanje uz financijsku injekciju nekih austrijskih poduzeća, partnera Željka Karajice, a sljedeću sezonu kreće iz Druge lige s kaznom od minus 4 boda zbog tih problema. Berlinski klub također je pretpostavljamo u sličnim problemima, i sve je rezultiralo grubim rezultatskim posrnućem sva 3 kluba. Zlobnici bi rekli „kako siješ, tako ćeš i požnjeti“, referirajući se na ulaganja u spomenute klubove. SEH, koji inače u svom vlasničkom portfelju posjeduje i licencu američkog nogometa za Europu (ELF), brine o karijeri boksača Filipa Hrgovića navodno je zanimljiv potencijalnim novim ulagačima, ali o tome još uvijek nema novih spoznaja.

Priča se sve više i o prodaji HNK Šibenik, koji je u 2 godine po drugi put izgubio prvoligaški status pod istim vlasnicima. Istina, u sezoni 2022/23. kada su ispali iz SHNL-a igrali su i finale Kupa (poraz od Hajduka na Rujevici 2:0) ali ta borba za Rabuzina ne može utješiti navijače Šibenika koji su od Željka Karajice i njegove kompanije u startu očekivali puno ljepših stvari…

Prije mjesec i pol dana kao mogući novi vlasnik kluba sa Šubićevca spominjao se Adam Deliius, bogati njemački biznismen, vlasnik NK Olimpije iz Ljubljane, ali to se pokazala kao priča bez neke konkretnije osnove. Sada su igri predstavnici jednog njemačkog fonda, koji već neko vrijeme sondira svekoliko stanje u šibenskom prvoligašu, koji je u zadnjih 12 mjeseci prošao pravu katarzu;od euforije i slavlja nakon trijumfalnog povratka u HR elitu, pompoznih planova o gradnji velebnog stadiona od 50 milijuna eura, pa do sunovrata koji se može zaustaviti čak u 4.razredu (3.HNL-jug) ako se ne ishodi potrebna licenca. A to će se znati 27. svibnja kada će HNS objaviti koji klubovi su prošli (ili pali) na „popravnom“ nakon uloženih žalbi.