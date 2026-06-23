Službeno je: Osijek ima novog trenera

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Ivan Peric CROPIX via Guliver

Nogometni klub Osijek službeno je imenovao novog trenera prve momčadi, a povjerenje za vođenje Bijelo-plavih dobio je 42-godišnji Argentinac sa španjolskom putovnicom Federico Bessone.

Riječ je o stručnjaku koji u Opus Arenu stiže nakon angažmana na klupi ljubljanske Olimpije, koju je vodio od rujna prošle sezone.

Svoj je vrlo uspješan trenerski put Bessone započeo u Andori, gdje je s Inter d’Escaldesom osvojio dvostruku krunu, prvenstvo i Superkup, a potom je s Atletic d’Escaldesom ponovio uspjeh uzevši naslov državnog prvaka uz pojedinačno priznanje za najboljeg trenera sezone. Nakon toga je preuzeo momčad Santa Colome s kojom je ostvario zapažene rezultate u kvalifikacijama Konferencijske lige, pri čemu se posebno pamti izbacivanje banjalučkog Borca što je u tom trenutku predstavljalo veliko iznenađenje na europskoj sceni.

Novi strateg osječkog prvoligaša u svom radu prakticira različite sustave i formacije, a od svojih igrača beskompromisno traži napadački, proaktivan i atraktivan nogomet. Bessone je odrastao u Španjolskoj i iza sebe ima iznimno bogatu igračku karijeru koja je započela u prestižnoj Barceloninoj akademiji La Masia.

Nakon razvoja u redovima katalonskog giganta, nastupao je za Espanyol B i Gimnastic, dok je svoje najbolje igračke dane proveo na otoku igrajući u engleskom prvenstvu za Swansea, Leeds, Charlton, Swindon Town, Oldham i Millwall, uz kraću epizodu u američkom MLS-u u redovima Kansas Cityja.

“Odrastao sam u La Masiji i volim kad mi momčad ima loptu u nogama i stalno traži posjed. Tako je bilo i kada sam bio igrač u Španjolskoj i Engleskoj. Razvijao sam se pod utjecajem velikih trenera koje sam prošao u svojoj karijeri, poput Paula Sose, Roberta Martineza, Michaela Laudrupa, Joana Francesca Ferera ili Gabrija Garcije. Uvijek sam nogometu i kao trener pristupao s ambicijom i željom da postignem velike stvari”, rekao je za službenu stranicu Osijeka, koja donosi i njegovu viziju.

Pišu kako se ključne ideje koje novi šef stručnog stožera donosi u Osijek temelje se na jasnom nogometnom identitetu i golemom profesionalnom iskustvu. Njegov rad usmjeren je na performance i kontinuirani razvoj igrača, uz snažan naglasak na izgradnju tima, kompaktne cjeline i međusobnog povjerenja u svlačionici.

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Bessone inzistira na individualnom pristupu svakom pojedincu i razumijevanju specifičnih uloga na terenu kroz prilagodljiv i fleksibilan model, ali bez ikakvog odstupanja od temeljnih taktičkih principa. Od Bijelo-plavih će zahtijevati dominaciju kroz posjed lopte na protivničkoj polovici terena, s ciljem da se težište igre prebacuje brzo, učinkovito i timski po linijama.

U defanzivnom segmentu primarni cilj bit će držanje protivnika što dalje od našeg kaznenog prostora, dok će u fazi napada momčad težiti jednostavnosti i okomitosti. Na svakom dijelu travnjaka inzistirat će se na intenzitetu i kompaktnosti, a od igrača se očekuje da s loptom u nogama pokažu hrabrost, osobnost i inicijativu, ne gubeći pritom strukturu i disciplinu u svim fazama igre.