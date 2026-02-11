Slaven Belupo doveo bivšeg mladog reprezentativca Srbije

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Slaven Belupo doveo je novog igrača.

Klub iz Koprivnice potvrdio je dolazak Filipa Jovića objavom na službenoj stranici.

“Filip Jović, 25-godišnji branič iz Srbije, novi je igrač Slaven Belupa. Ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je na dvije i pol godine, odnosno do ljeta 2028., a pravo nastupa trebao bi imati već u petak, kada u Koprivnicu dolazi Lokomotiva.

POVEZANO Zajec o Jagušiću: ‘Htjeli smo ga u Dinamu, ali Grci su platili više’

Nakon veznog igrača Filipa Mažara i napadača Marka Dabre, Filip je treće ovogodišnje pojačanje Slaven Belupa, a došao je kao slobodan igrač, nakon što je prije mjesec dana raskinuo ugovor sa Sarajevom, čije je boje branio od ljeta 2024. Sa Sarajevom je osvojio i Kup BiH, a zanimljivo je da su ga tamo, između ostalih, trenirali Zoran Zekić i Želimir Mešnjak, koji su prethodno bili u Koprivnici.

Za Sarajevo je Filip odigrao 44 službene utakmice, uz dva pogotka i isto toliko asistencija, no veći dio njegove igračke karijere vezan je uz Srbiju, gdje je prošao nekoliko klubova. Najviše se naigrao u Novom Pazaru (48 utakmica), a nosio je i dresove Radnika iz Surdulice, Železničara Pančevo, Smedereva, Bačke i Spartaka iz Subotice. U seniorskoj karijeri iza njega je više od 160 službenih utakmica, a svojevremeno je bio i mladi srpski reprezentativac, s dva nastupa za U-18 selekciju.

Rođen je u Leskovcu 27. veljače 2000. godine, igra lijevom nogom, tehnički je potkovan branič, koji voli agresivnu igru, a ono što posebno veseli trenera Gregurinu i njegov stožer je činjenica da osim stoperske može pokriti i bekovsku poziciju. Ove sezone za Sarajevo je odigrao 12 utakmica, odnosno nešto više od 750 minuta, a ima i europskog iskustva s obzirom na to da se dvije odnose na kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Filip će u Slaven Belupu nositi dres s brojem 22, a mi mu ovim putem čestitamo na novom ugovoru i želimo puno sportskih uspjeha u našoj plavoj obitelji. Filipe, dobrodošao”, poručili su iz Belupa.