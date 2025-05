Skomina: Ne razumijem VAR intervencije u Hrvatskoj, Hajduk je trebao dobiti i drugi penal

Podijeli :

Max Sport

Pobjedom Hajduka nad Rijekom rezultatom 2:1 zaključeno je 35. kolo SuperSport HNL-a, a susret je dodatno privukao pažnju zbog svojih tenzija, važnosti i sudačkih odluka. Kao stručni komentator sudačke analize za MAXSport, bivši slovenski elitni sudac Damir Skomina komentirao je suđenje u Jadranskom derbiju, ali i u ostalim utakmicama kola.

Lokomotiva – Dinamo 1:1

Ne razumijem VAR inervenciju kod penala za Dinamo. Imamo jasan kontakt. VAR bi se trebao uključiti ako je situacija van kaznenog prostora. Trebao bi se uključiti samo ako bi mu sugerirao da možda nema kontakta. Baš me zanima što će reći u priopćenju komisije. Sudac je bio odlučan i kraj priče.

Zaleđe kod gola Lokomotive. Crte ne vuče sudac, nego je to VAR sustav. Na sucu je samo da označi točku koja je najbliža paralelnoj crti. To je do tehnologije koju imaš. Nema SHNL tehnologiju Lige prvaka.

U Sloveniji imamo sličnu tehnologiju, ali se jasnije vidi iscrtavanje crte za zaleđe. Lijepo bi bilo da možemo jasnije vidjeti je li to zaleđe tri ili deset centimetara. Nadalje, slažem se s VAR intervencijom da se žuti karton Sigaliju promijeni u crveni. Takav start je pogibeljan.

Hajduk – Rijeka 2:1

Penal za Hajduk je opravdano suđen. Lopta je pogodila u jednu, a možda i u drugu ruku Radeljića. Lopta ide u gol i on ju ne smije dirati rukom ako nije baš uz tijelo. Ruka je dosta otvorena, dovoljno da se kazni ruka. Ispravna je VAR intervencija.

Duel Livaje i Menala u 56. minuti. Sudac je dosudio kazneni udarac i VAR se nije trebao uključiti. Pogotovo ne razumijem da je tu dosuđen prekršaj Livaje. Jer Livaja je njega prošao, dobio je duel. Menalo ulazi u njegov prostor. Sudac je bio dobro pozicioniran i netko ga je uvjerio da je Livaja gazio Menala. Ne možemo očekivat da će Livaja sad paziti gdje će stati.