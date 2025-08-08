Schildenfeld: Znali smo da se s Dinamom može igrati

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Strateg Vukovara podijelio je svoje dojmove nakon poraza od Dinama na zagrebačkom Maksimiru.

U prvoj utakmici 2. kola HNL-a Dinamo je kao domaćin na stadionu u Maksimiru svladao Vukovar 1991 sa 3-0 (1-0).

Dinamo je do prednosti stigao u zadnjim sekundama prvog poluvremena preko Gabriela Vidovića (45), da bi se u nastavku u strijelce upisali Dion Drena Beljo (65) i Sandro Kulenović (77).

Iako se očekivala apsolutna dominacija Dinama protiv novaka u društvu najboljih, Vukovarci su se pokazali u odličnom svjetlu te u nekoliko navrata bili vrlo blizu pogotku.

Nakon utakmice je svoje dojmove podijelio trener novopečenog prvoligaša – Gordon Schildenfeld:

„Bila je dobra utakmica s naše strane, hrabra, imali smo par šansi, ali nismo ih iskoristili. To nam je škola. Zaslužena pobjeda Dinama, ali pogoci su nam stigli u krivim trenucima. Kasnije smo izgubili ritam i Modri su zasluženo pobijedili“, započeo je strateg Vukovara.

Malo je detaljnije komentirao utakmicu iz vlastite perspektive:

„Igrali smo dobro, imali jako dobro otvaranje, nedostajalo nam je koncentracije da zabijemo golove. Imali smo i kasnije šansi, nismo se povlačili, ali znali smo da se s Dinamom može igrati. Idu u presing, ali nije to do kraja i dobro smo stajali u tom dijelu. Izgubili smo ritam kod drugog gola i kod trećeg je sve bilo jasno. Imamo prostora za napredak. Mogli smo igrati i zadržati loptu i rasteretiti se, čak i igrali protiv lopte dobro. Na trenutke smo lagano davali posjed Dinamu, no to je njihova kvaliteta. Moramo se prilagoditi svakome, no ako ovakve igre ponovimo, nije me apsolutno strah“.

Osvrnuo se na bolji ulazak u susret u odnosu na prvo kolo protiv Lokomotive:

„Imali smo sličan pristup u obje utakmice. Pričali smo i protiv Lokomotive da uđemo bez pritiska, lagano. Ovu utakmicu su dečki igrali protiv jedne od boljih momčadi u HNL-u i tu nema kalkulacija i vraćanja nazad i zatvaranja. Znali smo da možemo i igrali smo dobro do drugo gola, možda čak i voditi. Moramo završavati te prilike i poluprilika“.

Govorio je o problemu s vratarima, koji je naizgled postao značajno manji nego što se mislilo, zbog odličnog nastupa Bulata na vratima:

„Imamo problem s vratarima, ali je Bulat pokazao da se na njega može računati i to me veseli. Đaković nam je out možda i do Božića, 4-6 mjeseci oporavak. To nam je prilika da se pojačamo. Igrači koji su igrali treću ligu? Dao sam im do znanja da mogu biti ponosni na sebe, da je ovo njihova kruna i kojih će se sjećati. Ovo je nešto u čemu moraju uživati, moramo zadržati ovaj pristup i ovaj karakter“.

Simmonds je krajem prvog poluvremena pogodio okvir gola te u više navrata bio opasan, no Schildenfeld ga je izvadio iz igre već na poluvremenu:

„Nije ozljeda. Odigrao je jako dobro, ali smo htjeli Camacha na toj poziciji, da malo promijenimo ritam“.

Na kraju je kratko progovorio o potencijalnim pojačanjima:

„Uvijek su dobrodošla. Ne srljamo, ali trebamo razgovarat ako nam se ukaže nešto.”