Schildenfeld s Vukovarom na Maksimiru: ‘Dinamo ima puno toga za izgubiti, mi nemamo ništa’

Luka Kolanovic via Guliver

HNK Vukovar 1991 u petak 8. kolovoza u Zagrebu na stadionu Maksimir igra utakmicu drugoga kola SuperSport HNL-a protiv Dinama s početkom u 21 sat

Na konferenciji za novinare održanoj u Vukovaru šef stručnog stožera HNK Vukovar 1991 Gordon Schildenfeld najavio je da Vukovar u Zagreb ide po pobjedu.

“Najslađe je igrati tamo gdje si unaprijed otpisan. Znamo da nas čeka kvalitetna ekipa Dinama, ali pokušat ćemo iskoristiti svoje prilike i ugroziti ih. Moramo biti puno bolji, negoli smo bili u prvom poluvremenu s Lokomotivom. Očekujem pun stadion i nadam se da ćemo biti bolji, trebat ćemo igrati puno bolje, možemo to.

Dinamo ima puno toga za izgubiti, mi nemamo ništa. Igrat ćemo hrabro i pod presingom – rekao je Schildenfeld te stanje momčadi ocijenio dobrim uz izostanak trojice ozlijeđenih igrača.”

Susret je najavio i igrač Vukovara, Lovro Banovec.

“Uzbuđeni smo i jedva čekamo utakmicu. Idemo po sva tri boda. Atmosfera je među igračima odlična, nema nikakvih pritisaka. Meni je kao Zagrepčaninu čast igrati za Vukovar na Maksimiru i s ponosom nosim dres Vukovara”, rekao je Banovec.

Nakon utakmice s Dinamom Vukovar će svoju prvu domaću utakmicu igrati protiv Istre 1961 na stadionu u Vinkovcima.