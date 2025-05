Saga oko (ne)oduzimanja bodova se nastavlja, Šibenčani sada tvrde da Cvitanović duguje njima. Na pomolu novi vlasnik?

Podijeli :

HNK Šibenik

Šibeniku se oduzimaju dva boda zbog neplaćanja dugovanja u predviđenom roku svojim bivšim trenerima Mariju Cvitanoviću i Damiru Čanadiju. Objavio je to prije tjedan dana Josip Brezni, povjerenik natjecanja u SHNL-u, i uzburkao hrvatsku nogometnu javnost. Šibeniku se vraćaju dva boda, izašla je neslužbena informacija po brojnim portalima uoči utakmice 34.kola na Šubićevcu Rijeka – Šibenik. Nitko, pa ni nogometaši Šibenika nisu znali s koliko bodova ulaze u ključnu utakmicu sezone, a isto je vrijedilo i za Rijeku, koja je na svoj „poznati“ način dobila taj susret trenutkom inspiracije Djouahre. I tim ostala u ozbiljnoj igri za titulu, a nes(p)sretne Šibenčane gotovo sigurno lansirala u drugi rang...

Ponedjeljak, 12. svibnja bio je rok kada je Arbitražna komisija HNS-a trebala donijeti konačni pravorijek u ovom slučaju koji se polako pretvara u sapunicu. Ali, ni u ponedjeljak se odluka koja Šibeniku znači biti ili ne biti u borbi za ostanak, na 2 kola prije kraja nije donijeta. Navodno jer se ta komisija nije ni sastala zbog službenog puta predsjednika spomenutog tijela Saveza?! I, odluka će prema nekim izvorima biti poznata tek za tjedan dana, odnosno nakon što se odigraju utakmice predzadnjeg 35.kola SHNL-a. I, tako na 180 minuta prije kraja drame u domaćem prvenstvu Šibenčani ne znaju koliko imaju bodova, hoće li i prije matematičkog izračuna na ljestvici ispasti zbog zbog odluke za zelenim stolom. I u takvom ozračju pripremaju se za utakmicu u petak na Drosini protiv Istre 1961, koja im u slučaju pobjede može produžiti nadu u čudo.

Ali, tu ovom cirkusu nije kraj. Kako doznajemo HNK Šibenik je prošli tjedan uz žalbu na odluku Josipa Breznog, priložio i dokument po kojem su preplatili uplaćeni iznos u sklopu cjelokupnog dugovanja prema svojim bivšim trenerima. Izračunali su to na Šubićevcu, pa sada Cvitanović po njima duguje šibenskom prvoligašu, a ne više oni aktualnom treneru Lokomotive!

Za šalu, posebice onog crnog predznaka spremni Šibenčani su na društvenim mrežama poslali poruku, da im sada nakon što Cvitanović vrati preplaćeni iznos kamata na glavnicu, HNS treba vratiti ne 2 (oduzeta) boda, već ih nagraditi s nova 2!

Oni, kojima pak nije do šale, uvjereni su da se ova odluka, koja je inače presedan u našem nogometu, stalno prolongira dok se stanje na začelju HNL-a posve ne razbistri, kako bi se pogodovalo nekome. Šibenik je u svakom slučaju tu ispao najveći gubitnik jer u ionako teškoj, gotovo nemogućoj situaciji u kojoj se nalaze tjednima, mjesecima moraju stalno biti pod psihozom sankcija oduzimanja bodova. Da budemo jasni, to nikako ne amnestira Šibenikove aljkave vlasnike na čelu sa Željkom Karajicom, koji je za Novu TV nedavno ispalio mrtav-hladan „plaće nama ne kasne i nisu nikada“. I u pravu je, plaće ne kasne, njih jednostavno nema. Barem ne na vrijeme, i to je praksa na Šubićevcu zadnjih mjeseci. I dug prema svojim bivšim trenerima je trebalo platiti puno prije, iako su ga naslijedili od bivše rukovodeće garniture, s nabildanim ugovorom potpisanim samo dan prije primopredaje kluba… Ali, to je neka druga priča u ovom slučaju.

Podsjetimo, Šibenik je nakon 34 kola i dalje na posljednjem 10.mjestu s 30 bodova (valjda, tako stoji u Comet sustavu, službenoj objavi HNS-a), ili 5 manje od 9. Lokomotive. Do kraja prvenstva uz gostovanje u Puli čeka ga i dalmatinski derbi na Šubićevcu, kada u zadnjem 36.kolu stiže Hajduk. Umjesto utakmice godine, desetljeća kako su je neki prozvali misleći da će odlučivati o tituli za Bijele, odnosno borbi za ostanak u slučaju Šibenika, od toga kako stoje stvari, ili gotovo sigurno – neće biti ništa. Takvim epilogom najviše se raduje policija, koja se mjesecima kada je izašao raspored počela pripremati za tu utakmicu „najvišeg sigurnosnog rizika“.

I za kraj ovog teksta stiže priča o potencijalnom novom vlasniku šibenskog kluba. Na utakmici s Rijekom u VIP loži Šubićevca pojavio se predstavnik jednog njemačkog fonda, kojeg je na razgovor s vlasnicima Šibenika doveo i povezao preko svojih poslovnih veza Ante Vrcić, bivši prvotimac Šibenčana. Na dan utakmice u Primoštenu je održan sastanak, i to već drugi, a prema dostupnim informacijama, Nijemci su iskazali ozbiljno zanimanje za kupnju HNK Šibenik. Njima eventualno ispadanje kluba u niži rang ne predstavlja problem, ali traže razumljivo dubinsku analizu financijskog stanja, dobivanje licence te se razgovori nastavljaju ovaj tjedan.

Taj njemački fond nije jedini koji bi želio kupiti klub sa Šubićevca, u igri je još jedan, iza kojeg navodno stoji sin legendarnog Franza Beckenbauera, koji je povezan s Adamom Deliusom, vlasnikom ljubljanske Olimpije, koji se nedavno spominjao kao mogući novi vlasnik HNK Šibenik. Navodno, ova grupacija je manje izgledna u ovoj priči, ako je istinita.

Na nogometnom Šubićevcu očito nikad nije dosadno, ili ovako, ili onako. Borba na svim frontovima se nastavlja, ona na zelenim travnjacima je sve teža i bezizlazna, ali one druge koje se tiču dobivanja licence, i potom prodaje kluba su puno, puno bitnije za opstojnost kluba, koji je u svojih 93 godine podario čak 12 reprezentativaca.