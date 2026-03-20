Šafarić o poništenom golu: ‘Svima se čini da je bio regularan…’

Za domaće su zabili Marcel Heister i Josip Radošević, dok je za goste strijelac bio Aleksa Latković. Puljanima je to prva domaća pobjeda još od studenog, kada su slavili protiv Dinama.

Istra bizarnim golom preokrenula protiv Varaždina, ali opet će se pričati o suđenju!

Trener Varaždina Nikola Šafarić nakon susreta bio je vrlo razočaran:

“Ovo je prvi put otkad sam trener da sam gotovo bez riječi. Teško je komentirati nešto nakon ovakve utakmice u kojoj si dominantan, u kojoj si iskontrolirao protivnika. Bili smo odlični, stvarali smo šanse, imali smo i poništen pogodak. U drugom poluvremenu promijenili su neke stvari čemu smo se trebali prilagoditi, no na kraju smo iz nekih konfuznih situacija primili gol.”

Osvrnuo se i na poništeni gol mladog Ivana Canjuge:

“Svima se čini da je bio regularan, ali očito nije. Teško je pričati o tome bi li utakmica bila gotova, ali sigurno bi to promijenilo njezin tijek.”