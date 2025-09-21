Rožman nakon novog kiksa Osijeka: ‘Mogu jedino reći da je kvaliteta upitna’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Strateg Osijeka razgovarao je s medijima nakon još jednog bolnog poraza.

U susretu sedmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je preokretom na Aldo Drosini pobijedila Osijek sa 2-1.

U premijeri pod vodstvom novog trenera Španjolca Oriola Riere, momčad iz Pule je slavila protiv Osijeka.

Gosti su poveli u 39. minuti golom Naila Omerovića, izjednačio je Antonio Maurić u 65. minuti, a pobjedu domaćinu donio je Saydou Bangura golom u 81 minuti.

Dok Riera slavi debitantsku pobjedu, Simon Rožman nalazi se u jako teškoj situaciji. Osijek proživljava početak sezone iz noćne more, momčad s Opus Arene ima tek jednu pobjedu ove sezone protiv novopečenog prvoligaša Vukovara, a trenutno su tek deveta momčad HNL-a.

Osijek je propustio pregršt prilika, a Rožman je na konferenciji za medije otvoreno progovorio o svom nezadovoljstvu:

“Ponavljamo se iz kruga u krug. Mogu jedino reći da je upitna kvaliteta. Jednostavno to je tako, nastavlja se događati. Je kako je, no predugo se ponavlja da bi bilo slučajno, u pitanju je nešto drugo. Imamo Omera koji je dao pet golova, ostali praktično ništa”, započeo je Slovenac.

“Držao sam kritiku za sebe, ali ne mogu više, igrači moraju preuzeti odgovornost. Razočaran sam, jako razočaran. Prespavat ću pa sutra biti pametniji.

Sve je jasno, ne bježim od toga, daleko da ne vjerujem u igrače. No, kad si superioran, kada na gostovanju držiš loptu… Ja ih mogu dovući do zadnje trećine terena, ali oni moraju dati gol”, zaključio je.