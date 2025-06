Poznato s kojim klubovima će Hajduk igrati na pripremama

Podijeli :

Robert Matić/hajduk.hr

Trener Gonzalo Garcia i njegov stručni stožer službeno će započeti pripreme Hajduka za novu sezonu u petak ujutro, kada će se igrači okupiti i obaviti prva testiranja, nakon čega slijedi i prvi trening pod vodstvom novog šefa struke.

Pripreme će se do 27. lipnja odvijati u Splitu, a zatim će se momčad preseliti u slovenski Bled, gdje će odraditi glavni dio pripremnog ciklusa. Boravak u Sloveniji trajat će do 4. srpnja, a u tom razdoblju planirane su dvije pripremne utakmice. Po povratku iz Bleda, Hajduk će nastaviti s treninzima u Splitu do početka nove sezone, a u tom će razdoblju odigrati još nekoliko prijateljskih susreta. Među njima je zasad potvrđena utakmica protiv austrijskog LASK-a, zakazana za 18. srpnja u Linzu.

Dosad potvrđeni raspored prijateljskih utakmica izgleda ovako:

30. lipnja – Hajduk vs CSKA Sofia

4. srpnja – Hajduk vs Radomlje

18. srpnja – Hajduk vs LASK Linz