Osijek doveo veznjaka Vukovara

Nogomet 14. sij 202614:51 0 komentara
HNK Vukovar 1991

David Mejia 22) novi je igrač Osijeka, što je klub sada i službeno potvrdio. Kolumbijski veznjak priključit će se pripremama momčadi Željka Sopića u Turskoj, a ove sezone je za Vukovar upisao 18 nastupa i jedan gol.

Bio je jedan od ključnih igrača kluba koji je izborio ulazak u SHNL i trenutačno ima bod više od Osijeka, pa je njegov dolazak posebno važan u borbi za ostanak.

Mejia je, zajedno s Paulom Bismarckom Tabinasom koji ide u Dinamo, bio udaljen iz vukovarskog sastava uoči odlaska na pripreme u Medulin jer mu ugovor istječe na kraju sezone i nije mu ponuđeno produljenje.

Za njega je bio zainteresiran i Varaždin, ali je Kolumbijac odabrao Opus Arenu. Prema Transfermarktu vrijedi 200 tisuća eura, a ranije je nastupao za Dugopoljete kolumbijske klubove Santa Fe i Orsomarso.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet