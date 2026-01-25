OSIJEK – DINAMO 0:2 Plavi dominantni, na poluvremenu vode golovima Stojkovića i Zajca

Osijek i Dinamo današnjim ogledom s početkom u 17:45 sati otvaraju nastavak SHNL sezone. Riječ je o dvoboju vodeće i posljednje momčadi prvenstva, pri čemu je pobjeda važna za obje strane – Osijeku za čvrst ulazak u borbu za naslov, a Dinamu u nastojanju da osigura ostanak u ligi. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
TIJEK DOGAĐAJA:
Kraj!
Kraj prvog dijela, Dinamo na odmor nosi prednost od dva pogotka
45'
Dvije minute nadoknade
GOOOOOL!
Zabio je Miha Zajc!
Beljo je pronašao Pereza Vinlöfa koji daje oštar prizeman centaršut u peterac, a ondje Miha Zajc u maniri najvećih svjetskih napadača rutinski zabija pored Malenice za 2:0.
39'
Opasan pokušaj Stojkovića, Malenica brani
38'
Osijek još ništa nije pokazao...
34'
Mišić je dobio žuti karton...
GOOOOOL
Stojković zabija nakon odbijanca, prije toga je pucao Hoxha
27'
Jaka kiša pada u Osijeku
23'
Stojković mijenja ozlijeđenog Bennacera
21'
Bennacer je ostao ležati, čini se da je ozlijeđen
