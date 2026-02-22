Goropadni Dinamo u drugom dijelu potpuno deklasirao Varaždin, sada su na +8 su od Hajduka

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic)

U prvom nedjeljnom susretu 23. kola HNL-a nogometaši Dinama su u gostima pobijedili Varaždin 4-0 (0-0) čime su se dodatno učvrstili na prvom mjestu ljestvice.

Dinamo je brzopotezno postigao tri pogotka početkom drugog poluvremena. Prvo je Gabriel Vidović u 51. minuti zabio za vodstvo Dinama, dok je samo dvije minute kasnije Miha Zajc povećao na 2-0. Na tome nije stao nalet Dinama koji je u 57. vodio već 3-0, a strijelac je bio Monsef Bakrar. Sve je zaključeno u 88. minuti kada je Marko Soldo bio strijelac za 4-0.

Dinamo opet ima osam bodova prednosti u odnosu na Hajduk, ali će Splićani u nastavku dana odigrati svoj ogled 23. kola protiv Rijeke. Varaždin je ostao na četvrtom mjestu ljestvice.

Vrlo brzo se rasplamsalo na travnjaku, a prvu veliku šansu stvorio je Varaždin. Iz blizine je pucao Mamut, ali se u svemu ispriječio golman Dinama Livaković. U nastavku akcije Vuk je pucao pored vrata.

Na samom početku dvoboja Varaždin je izgledao bolje, dok se Dinamo prilično mučio kako na konkretan način zaprijetiti domaćem sastavu. Prvi put je opasno pred vratima Varaždina bilo u 26. minuti. Loše je reagirala domaća obrana, dok je udarac Galešića sjajno zaustavio vratar Varaždina Zelenika.

Igralo se otvoreno s obje strane, s tim da je i dalje Varaždin izgledao nešto energičnije. Domaćin je novu šansu kreirao u 37. minuti. Ovaj put je pokušao Latković, ali još je jednom na mjestu bio Livaković. Uz po jednu veliku propuštenu priliku na obje strane prvi dio je završio bez golova.

I dok se u prvom poluvremenu vodila potpuno ravnopravna igra, Dinamo je u samo nekoliko minuta drugog dijela potpuno okrenuo dvoboj na svoju stranu. U 51. minuti je nakon prodora Valinčića lopta došla do Vidovića koji je pucao. Na putu je lopta dotaknula Zajca, prevarila domaćeg vratara i ušla u mrežu za vodstvo Dinama.

Samo dvije minute kasnije Dinamo je povećao prednost. Stojković je lijepo proigrao natrčalog Zajca koji je iz blizine lako poentirao za 2-0. Varaždin je time bio potpuno slomljen, ali i grogiran jer je već u 57. minuti primio novi pogodak. Goda je dobro primijetio Bakrara koji je iz drugog plana zabio novi pogodak i postavio velikih 3-0 za goste.

Apsolutno sve se promijenilo od prve minute drugog poluvremena pa je Dinamo nastavio s daleko boljom igrom i nakon trećeg pogotka. Nove su šanse za goste imali Bakrar, Beljo, Stojković i Topić, a sve je zaključeno golom Solde u 88. minuti za velikih 4-0 Dinama. Varaždin je cijelo drugo poluvrijeme doslovno statirao i promatrao dominaciju suparnika.

U nastavku dana derbi 23. kola će se odigrati na Poljudu, a u jadranskom derbiju se sastaju Hajduk i Rijeka.

U prvom ogledu 23. kola na osječkom Gradskom vrtu su Vukovar 1991 i Slaven Belupo remizirali 2-2. Gosti su vodili 2-0 nakon čega je Puljić realizirao dva jedanaesterca za konačni remi.

U subotu je prvo Gorica u gostima pobijedila Istru 1961 s 2-0, što je pulskom sastavu bio treći ligaški poraz u nizu, dok je Lokomotiva u Zagrebu s 3-1 nadigrala Osijek koji je i dalje posljednji na ljestvici.