Mudražija: Ma neka se trese mreža Dinama! Ne odustajem od titule najboljeg strijelca HNL-a

Podijeli :

NK Lokomotiva

Nogometaš Lokomotive koji će od ovog ljeta postati novi igrač Dinama otkrio je razmišljanja uoči sraza na Maksimiru.

U subotu od 19.15 sati na rasporedu je gradski okršaj između Lokomotive i Dinama u 35. kolu HNL-a. On se neće igrati na Kranjčevićevoj, već na Maksimiru gdje će Lokomotiva službeno biti domaćin. U Kranjčevićevoj je počelo rušenje stadiona.

POVEZANO Poljud izviždao Mudražiju, on im uzvratio pljeskom! To ih je dodatno razljutilo Mudražija za SK: Onom malom plavokosom je san bio Dinamo, a Dalićev poziv? Nadam se, daj Bože

Susret je najavio Robert Mudražija.

“Atmosfera u momčadi je super, uzeli smo bod na Opus Areni, otkako je otišao Silvio Čabraja, to nam je bila najbolja utakmica. Bili smo organizirani u obrani, u napadu smo imali ideju. Istina, Osijek se povukao pa nam je dao posjed, ali svejedno, bili smo dobri”, rekao je Mudražija za Sportske novosti.

Lokosi još nisu dobili nijednu utakmicu otkako je s klupe otišao Silvijo Čabraja.

“Da je Čabraja ostao, pobijedili bismo od ovih osam nakon njega barem četiri! Sto posto! Čabraja bi nas, kako je već znao, ‘našpanao‘ i mnoge bismo ‘pokidali‘. Ali sad kad je došao Mario Cvitanović stvarno radimo super, to se vidi.”

Prošlu utakmicu s Dinamom Mudražija nije igrao zbog ozljede. Ovu će odigrati.

“Nego kaj, naravno da ću igrati! Uspio sam deset kola izdržati s dva žuta kartona! Kad sam dobio prije deset kola drugi žuti karton, postavio sam si zadatak da do kraja prvenstva više ne dobijem niti jedan, da odigram sve utakmice. Do sada sam uspio, tako da se zaista veselim utakmici s Dinamom. Mi u svlačionici se nadamo da će Maksimir biti što puniji, da igramo pred ispunjenim tribinama. Bit će još veći gušt igrati.”

Ako Lokomotiva pobijedi ili odigra neriješeno, Dinamu može oduzeti sve šanse za titulu.

“Sve je moguće. Znamo da je Dinamo sad u naletu, da su mu bodovi protiv nas presudni. Ali ako Šibenik pobijedi Istru, onda će i nama biti itekako bitni, jer to bi značilo da nismo osigurali ostanak. No, da se nešto pogrešno ne shvati, i ako nam bodovi neće biti bitni, ako ćemo već u petak znati da smo ostali, protiv Dinama ćemo gas stisnuti do daske. Mi smo sportaši, želimo pobijediti u svakoj utakmici. Moramo uvijek gledati sebe, svoj imidž. Kao pravi profesionalci, ne smijemo si dopustiti da mislimo o bilo čemu drugom osim o pobjedi. Nakon devet utakmica u kojima nismo trijumfirali, u desetoj želimo dobiti, uzeti tri boda.”

Kako će mu biti igrati tu utakmicu kao budući igrač Dinama? Nije isto igrati kvalifikacije za Ligu prvaka i ne igrati?

“Uopće ne razmišljam na taj način. Ja ću se boriti za svoj sadašnji klub Lokomotivu, a u konačnici i za sebe. Još nisam odustao od ideje postati najbolji strijelac lige, iako mi sad Livaja bježi četiri gola. Ali do kraja su još dva kola… Stigao me i kolega iz Dinama Sandro Kulenović. Imam se pravo nadati da ću u ova dva preostala kola zabijati. Ove posljednje utakmice su me zaustavile u golgeterskoj seriji, nismo bili efikasni”, rekao je Mudražija pa dodao:

“Znate što kaže moj suigrač Fran Karačić? Mudri ne prašta! Nema ljepšeg osjećaja nego zabiti pogodak. Tako da ću ga pokušati zabiti Dinamu, ako se nađem u prilici, želio bih vidjeti da se trese mreža Modrih. I, naravno, da Lokomotiva dođe do bodova. Ništa drugo me na zanima.”