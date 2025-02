Mierez: Osijek je prihvatio ponudu Dinama, a onda se dogodilo ovo

Klub ga je prodao usred borbe za Europu, a na kraju je ispao od Zire u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Argentinski napadač, tada najbolji igrač Osijeka i velika želja Dinama, u Denis Podcastu otkrio je koliko je bio blizu prelaska u Zagreb.

“Nema tu tajne, svi znaju da je Dinamo došao po mene. Željeli su me kupiti i zadnji put je to bilo jako blizu. Osijek je prihvatio ponudu i rekli su mi: ‘Puštamo te.’ Ali ne znam što se dogodilo poslije. Čekali smo ljude iz Osijeka da to završimo, no oni se nisu pojavili.

Zvao sam ih u ured, da vidim što se događa, međutim, nitko se nije javio. Htio sam da dođu i kažu mogu li ići ili ne. Bila je to teška situacija za mene jer svi znaju da je Dinamo klub u kojem možeš pokazati svoje kvalitete, igraš u Ligi prvaka, možeš se natjecati s velikim momčadima. Poput Milana, recimo. I možeš pokazati koliko vrijediš. Bilo mi je teško, čekao sam u hotelu, čekao da dođu ljudi iz Osijeka i kažu ‘Da’ ili ‘Ne’, a oni uopće nisu došli.”

Od Mierezove prodaje, 20% odštete pripalo je Alavesu. Budući da je bio u posljednjoj godini ugovora i nije ga htio produljiti, Saudijci su ga doveli za tri milijuna eura. U 22 nastupa za Al Jaziru postigao je osam golova i upisao tri asistencije.

Ranije je za Osijek odigrao 152 utakmice s 63 gola i 14 asistencija, dok je u Istri u 23 nastupa zabio 10 golova i dodao pet asistencija.