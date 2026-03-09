Kovačevića pitali vidi li se jednog dana kao trener Hajduka, dao je zanimljiv odgovor

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk sa 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Sva četiri gola postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabriela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2:0. Rokas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste.

Trener Dinama Mario Kovačević bio je zadovoljan nakon utakmice, a na press konferenciji nakon utakmice jedan od prisutnih novinara pitao ga je vidi li se jednog dana na klupi Hajduka. I Kovačević je dao zanimljiv odgovor.

“Ne mogu to komentirati. Hajduk je uz Dinamo naš najveći klub. Što će biti u budućnosti to nitko ne zna”, kratko je rekao Kovačević.