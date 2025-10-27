Kovačević: Nevjerojatno je da smo odigrali tako loše

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Trener Dinama je komentirao bolni poraz protiv Vukovara, zadnje momčadi hrvatskog prvenstva.

U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.

Nakon utakmice, izjavu je dao trener Dinama – Mario Kovačević:

“Čestitam Vukovaru na zasluženoj pobjedi, opet smo dominirali u prvom dijelu, ali ne konkretno. U drugom dijelu smo griješili, nevjerojatno je da smo tako loše odigrali i mogu samo čestitati Vukovaru.”

Istaknuo je ono o čemu se u javnosti već neko vrijeme govori, a to je bezidejna igra protiv niskog bloka:

“Htjeli smo pobijediti, ali imamo problema kad nam momčad stane u blok. Iskoristili su prilike. Mijenjali smo, stavio sam svježije igrače, ali nije bilo dobro. Stojković i Valinčić su morali izaći zbog ozljede. Nadam se da ćemo izvući pouke. U subotu je Rijeka, neće biti lagano, ali vjerujem da ćemo igrati bolje i idemo po pobjedu na Maksimiru”, zaključio je Kovačević.