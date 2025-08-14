Kovačević: Bitno nam je da pokažemo da je prošla sezona bila slučajnost

Modri su u prva dva kola svladali Osijek i Vukovar s ukupnom gol-razlikom 5:0, dok je Rijeka upisala pobjedu protiv Slaven Belupa i remi s Osijekom na Opus Areni.

Derbi je na konferenciji za medije najavio trener Dinama Mario Kovačević:

“Čestitke Rijeci, a želim sreću i Hajduku da nas bude troje. Nema ozbiljnijih ozljeda u odnosu na prošlu utakmicu. Miha Zajc je tu i trenira dobro, ali nećemo ga još koristiti. Ostali svi rade dobro i treniraju dobro, uzbuđeno čekamo utakmicu. Svjesni smo koliko je Rijeka ozbiljan protivnik”, rekao je Kovačević na početku presice pa odgovorio na nekoliko pitanja.

Potencijalni dolazak Dominika Livakovića?

“To je posao direktora, Dominik je naš reprezentativni golman, ali ja sam s našim golmanima prezadovoljan.”

Kakvu Rijeku očekujete?

“Agresivnu, čvrstu, njima kad dođe dolje Dinamo, nema tu. Ne želim uopće da netko misli da će nam Rijeka nešto pokloniti, da netko misli da su umorni, mi godinama igramo u tom ritmu. Nećemo mi čekati da Rijeka padne.”

Kako ćete se pripremati za Rijeku?

“Svjesni smo mana koje su pokazali protiv Osijeka i Vukovara. Napravit ćemo još danas i sutra neke analize faze napada i faze obrane, koje moramo i mi popraviti kod sebe. Znamo da moramo biti najbolji što možemo biti da bismo pobijedili Rijeku. U svemu, u svim segmentima igre.”

Koliko vam je bitno da pobijedite Rijeku, posebno u kontekstu ovog novog Dinama? Pamti se poraz od 4:0 koji je Rijeka na Rujevici nanijela Dinamu.

“Jako nam je to bitno. Imamo četiri utakmice protiv Rijeke, ali bitno nam je da pokažemo da je to prošle sezone bila slučajnost. Jako cijenimo Rijeku, ali vjerujemo da ćemo pobijediti. Bitno nam je da u ovoj utakmici pokažemo što je Dinamo.”

Hoće li biti promjena u sastavu?

“Vidjet ćemo, moramo respektirati što smo napravili u prva dva kola. Pet golova, nula primljenih i šest bodova. Ako budemo mijenjali, onda je to zato što želimo da stvari budu još bolje, a ne zato što je nešto bilo loše.”

