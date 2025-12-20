Jelavić: Imali smo šansu Trajkovskog, nismo zabili, dogodi se kontra, Dinamo zabije i utakmica je gotova

U 18. kolu SHNL-a Dinamo je na Maksimiru svladao Lokomotivu 2:0.
“Mislim da je Dinamo od prve minute bio bolji. Dali su rani gol, to nas je poremetilo u našim planovima da iz niskog bloka izlazimo u tranzicije. Imali smo šansu Trajkovskog, nismo zabili, dogodi se kontra, Dinamo je zabio i tu je utakmica već bila gotova.
Imali smo danas i šest juniora na klupi, morali smo raditi izmjene, nije bila laka ni priprema utakmice. Prvi kvartal sezone smo uzeli više bodova, tako da smo u nekom minimumu koji nam treba da ostanemo u ligi.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!