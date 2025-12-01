Inter ozbiljno ‘zagrizao’ za mladog talenta Hajduka!

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajdukov stoper na meti je talijanskog velikana.

Branimir Mlačić na meti je Intera, doznaje to Germanijak. Talijanski gigant ozbiljno je zagrizao za mladog stopera Hajduka, a da se sprema veliki posao potvrđuje i činjenica da su prošlog tjedna u Milanu na pregovorima bili čelnici Hajduka.

Navodno Inter želi završiti transfer već ove zime pa onda Mlačić ostaje do kraja sezone na posudbi u Hajduku. Još ništa nije potpisano, ali je krajnji dogovor navodno jako blizu.