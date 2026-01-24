Insajder: Dva velikana s Otoka žele dovesti hajdukovca

Robert Matić / Hajduk.hr

Glasgow Rangers zainteresiran je za Niku Sigura (22), objavio je turski insajder Ekrem Konur.

Bočni i vezni igrač jedan je od najvrjednijih u Hajduku, s procijenjenom tržišnom vrijednošću od četiri milijuna eura prema Transfermarktu.

Ipak, Sigur navodno preferira odlazak u najvećeg rivala Rangersa, Celtic, koji također prati kanadskog reprezentativca.

O interesu Celtica za Sigurom pisalo se početkom siječnja, a Konur tvrdi da bi se uskoro mogli nastaviti pregovori o potencijalnom transferu.

Niko Sigur nastupio je u 16 od 18 kola SuperSport HNL-a te ukupno 22 puta u jesenskom dijelu sezone u svim natjecanjima, uz jedan gol i jednu asistenciju.

S Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028., a za kanadsku reprezentaciju odigrao je 15 utakmica i zabio dva gola, uz očekivano sudjelovanje na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Rangers i Celtic najveći su rivali škotskog nogometa, a njihov derbi jedan je od najpoznatijih u svijetu. Iako su najjači škotski klubovi, trenutno nijedan od njih nije na vrhu prvenstva – vodi Hearts sa šest bodova prednosti.

