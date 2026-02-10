Hajduk sazvao izvanrednu presicu, Goran Vučević odlazi iz kluba!

U prvim utakmicama upisao je poraze od Istre i Gorice, a prve bodove osvojio je tek protiv Slaven Belupa, pa sada za vodećim Dinamom zaostaje pet bodova.

U zimskom prijelaznom roku klub nije doveo nijedno pojačanje, izuzev povratka 34-godišnjeg Dantea Stipice kao pričuvnog vratara zbog ozljede Ivice Ivušića. S druge strane, Branimir Mlačić prodan je u Udinese za 4,7 milijuna eura.