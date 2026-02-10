Hajduk sazvao izvanrednu presicu, Goran Vučević odlazi iz kluba!

Na Poljudu vlada nemirno ozračje na početku 2026. godine.
U prvim utakmicama upisao je poraze od Istre i Gorice, a prve bodove osvojio je tek protiv Slaven Belupa, pa sada za vodećim Dinamom zaostaje pet bodova.
U zimskom prijelaznom roku klub nije doveo nijedno pojačanje, izuzev povratka 34-godišnjeg Dantea Stipice kao pričuvnog vratara zbog ozljede Ivice Ivušića. S druge strane, Branimir Mlačić prodan je u Udinese za 4,7 milijuna eura.
Indexu je potvrđeno da je povod izvanredne konferencije odlazak sportskog direktora Gorana Vučevića. Vučević će svoju funkciju obavljati još nekoliko mjeseci, dok klub ne pronađe njegovo nasljedno rješenje, a svi detalji bit će pojašnjeni na konferenciji za medije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!