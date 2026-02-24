Hajduk pozvao navijače da izraze mišljenje o budućnosti kluba po pitanju stadiona

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U idućih nekoliko dana, pretplatnici Hajduka u sezoni 2025/2026 s valjanom email adresom registriranom u sustavu, dobit će na navedene email adrese anketni upitnik o infrastrukturnoj budućnosti HNK Hajduk.

Ususret skorašnjoj objavi Studije izvodljivosti za nogometni stadion i kamp u Splitu čiji je naručitelj Grad Split, želimo ispitati mišljenje onih koji najčešće posjećuju Poljud, a vezano za infrastrukturnu budućnost Hajduka. Nogomet se u posljednjih dvadesetak godina promijenio iz temelja, a samim time se mijenjaju navike navijača, ali i potrebe klubova.

Strateški prioritet Hajduka je razvoj Akademije i nastavak konkurentnosti prve momčadi u svim natjecanjima. Zato smo posljednjih nekoliko mjeseci jasno komunicirali kako su novi stadion i kamp jedina realna opcija za dugoročnu održivost Kluba.

Sigurnost gledatelja na stadionu, komfor i udobnost, povećanje financijskog potencijala kluba te praćenje koraka s direktnim konkurentima, ciljevi su koje možemo ostvariti jedino kroz izgradnju novog stadiona, uzimajući u obzir tradiciju i emocije koje nas svih povezuju.

Posljednje stručne analize provedene od strane Prof. emeritus Ante Mihanovića i njegovog tima pokazale su kako je Gradski stadion Poljud u stanju trajne sanacije što znači da ga je potrebno svake godine redovno sanirati. Stoga smo primorani gledati u blisku budućnost kako bismo nastojali osigurati uvjete kakvi priliče imenu i veličini Hajduka.

Zato vas pozivamo da u idućim danima provjeravate svoje mail adrese (spam, promocija) i da izdvojite nekoliko minuta za ispunjavanje upitnika.

Osobni podaci se neće koristiti za identifikaciju ispitanika niti za druge svrhe, a rezultati upitnika će ostati u privatnom vlasništvu Kluba, stoji u objavi Hajduka.