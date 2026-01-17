Hajduk pogocima Šege i mladog Nigerijca slavio u generalki pred nastavak sezone

Nogomet 17. sij 202616:56 > 16:56 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je na Poljudu svladao Široki Brijeg s 2:0 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastavka prvenstva.

Momčad trenera Gonzala Garcije tako je zaključila pripreme s maksimalnim učinkom, upisavši tri pobjede – prethodno je slavila protiv Croatije u Zmijavcima (2:1) i Posušja na Poljudu (4:0).

Hajduk je poveo u 56. minuti kada je Michele Šego iskoristio veliku pogrešku obrane Širokog Brijega. Napadač Bijelih došao je do lopte nakon neopreznog dodavanja gostujućih braniča u kaznenom prostoru i preciznim udarcem pogodio dalji kut.

Konačnih 2:0 postavljeno je u 90. minuti, kada je Peter Nnaemeke Ugwuodo zatresao mrežu. 19-godišnji nigerijski napadač najbolje se snašao u skoku nakon ubačaja i pospremio loptu u gol.

S tri pobjede u pripremnom razdoblju Hajduk s optimizmom dočekuje nastavak prvenstva, a prva službena utakmica na rasporedu je protiv Istre na Poljudu 25. siječnja s početkom u 15 sati.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet