Hajdučka tajna izašla na vidjelo – bivši predsjednik NO-a otkrio zašto je smijenjen Lukša Jakobušić

Objavljena je knjiga Aljoše Pavelina pod naslovom "Hajduk između percepcije i stvarnosti“, koja na 325 stranica donosi detaljan i sveobuhvatan prikaz stanja u klubu iz perspektive čovjeka koji je od srpnja 2022. do svibnja 2025. obnašao dužnost predsjednika Nadzornog odbora HNK Hajduk Split. Riječ je o svojevrsnom pogledu iznutra na upravljačke procese i ključne odluke unutar kluba.

U trećem poglavlju, simbolično naslovljenom “Svi ‘moji’ ‘pogrešni’ potezi, ili kako nastaje percepcija”, Pavelin. koji je 2025. godine podnio ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora, analizira odluke iz svog mandata koje smatra presudnima, osvrćući se na situacije u kojima je bio javno optuživan da je određene poteze samostalno, neovlašteno i pogrešno pokrenuo i proveo.

Kao prvu i najznačajniju odluku ističe opoziv predsjednika Uprave Lukša Jakobušić u travnju 2024. godine. Prema Pavelinovim navodima, upravo je ta odluka pokrenula niz događaja koji su na koncu rezultirali smjenom kompletnog Nadzornog odbora. U knjizi detaljno obrazlaže razloge smjene te odbacuje tvrdnje da je odluka bila motivirana pritiskom dijela navijačke skupine Torcida.

U tekstu Slobodne Dalmacije navode se isječci iz knjige:

”Pavelin je vodio rušenje Lukše Jakobušića – ova je percepcija, više od bilo koje druge, obilježila moj mandat i stvorila narativ o ”mojim pogrešnim potezima”. Kritičari su je nazvali ishitrenom, osobnim obračunom i činom koji je destabilizirao klub. No, ta je percepcija potpuno pogrešna, ja nisam vodio rušenje predsjednika Jakobušića.”

”Od prvog dana pripremali smo se za mogućnost da klub, u nekom trenutku, treba novog predsjednika Uprave. To nije pitanje intrige nego odgovornosti. Jedan od temeljnih zadataka Nadzornog odbora jest osigurati kontinuitet upravljanja i biti spreman na nepredviđene okolnosti.”

“Zato smo već nekoliko mjeseci nakon stupanja na dužnost započeli identifikaciju potencijalnih kandidata, analizirali smo imena, prikupljali informacije, vodili diskretne razgovore i postupno sužavali izbor. To nije ‘urota’ nego standardna praksa u ozbiljnim organizacijama, a mi smo htjeli da Hajduk bude ozbiljan sustav, a ne improvizacija koja ovisi o jednom čovjeku.”

”Lukša Jakobušić je svojim dolaskom na čelo Hajduka 2021. godine unio novu energiju, podigao klub iz prosječnosti i vratio vjeru da su trofeji ponovno dostižni. Pod njegovim mandatom donesena je Strategija 2021.-2027., osvojena su dva Kupa, zabilježeni rekordni komercijalni prihodi i rekordni brojevi registriranih članova. Taj dio ostavštine treba priznati i cijeniti.”

“S vremenom su, međutim, slabosti njegova upravljačkog stila postale vidljivije. Rashodi su kontinuirano rasli, osobito troškovi igrača i sportskog osoblja, dok sportski rezultati nisu pratili ambicije, a time ni opravdali ulaganja. Klub je 2023. godinu završio s rekordnim neto gubitkom.”

“Istodobno i neki drugi procesi nisu dobivali dovoljno pažnje. Hajduk je bio konstantno prenapregnut u operativnom, financijskom i kadrovskom smislu što je često vodilo uvjetovanim odlukama, konfliktnim situacijama, narušavanju odnosa i dodatnom stresu. Klub je bio izložen ozbiljnim financijskim izazovima koji su, uz nepovoljan splet okolnosti, mogli izmaknuti kontroli i dovesti do teških posljedica.”

”U jednom intervjuu gospodin Jakobušić je kazao ”Prije moje smjene dogovorili smo transfer Rokasa Pukštasa za minimalno 12 milijuna eura plus bonusi na ljeto, o čemu postoji i pisani zapisnik NO”, dok je jedan portal otišao i korak dalje ”Doznajemo da je dogovoren bio transfer Pukštasa u engleski Newcastle, jedan od najbogatijih klubova svijeta. Pregovori su dugo trajali, a onda je sve propalo promjenama na Poljudu.”

“Stvarnost je, međutim, drukčija. Ne postoji zapisnik sjednice NO na kojem bi bio zabilježen ”dogovoreni transfer” Pukštasa za 12 milijuna eura, niti je Nadzornom odboru ikada prezentirano da se pregovaralo s konkretnim klubom, a kamoli o takvom iznosu.”

“Ako je Newcastle United doista bio spreman platiti 12 milijuna eura kako objasniti da se nije pojavio kada je cijena igrača bila šest-sedam milijuna?”

“Tada se razvila i jedina konfliktna situacija između predsjednika Uprave i NO. Riječ je bila u produženju ugovora jednom od igrača. NO nije htio prihvatiti financijske uvjete koje je predložila Uprava jer smo smatrali da su štetni za klub. Poštujući zasluge igrača predložili smo nešto drugačije uvjete koje smo smatrali primjerenijima. Predsjednik Uprave je taj naš prijedlog odbio i tada je Lukša Jakobušić najavio da 30. lipnja 2024. godine odlazi s funkcije predsjednika Uprave”.

Ovaj konflikt s NO potvrdio je i sam Jakobušić u razgovoru za Dalmatinski portal 13. kolovoza 2025. godine, a igrač zbog kojega je došlo do spora bio je – Lovre Kalinić.”

Autor također demantira navode da je do razrješenja došlo zbog reakcija na Jakobušićevu izjavu, u kojoj je, nakon uništavanja većeg broja stolica na sjevernoj tribini stadiona Stadion Poljud poslije derbija protiv GNK Dinamo Zagreb, poručio kako razumije frustraciju navijača, ali ne može podržati destruktivno ponašanje te da takvi postupci ne predstavljaju ni klub ni grad.

”Lukšin mandat obilježilo je snažno poduzetničko usmjerenje, vidljivi pomaci u organizaciji kluba, te povratak sportske konkurentnosti, dobrih poslovnih rezultata i navijačkog zanosa. To su rezultati koji čine čvrst temelj na kojem se može dalje graditi.”

“No, svaka organizacija u određenom trenutku svog razvoja treba promjenu vodstva. Hajduk je trebao novu energiju, drukčiji stil vođenja i odlučivanja, jači naglasak na financijskoj održivosti. Odluka o promjeni predsjednika Uprave donesena je upravo u tom duhu – kao promjena kontinuiteta, a ne negacija postignutog”, piše Pavelin.