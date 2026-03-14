Gregurina: Nažalost, nogomet se igra 90 minuta

Trener Slavena Mario Gregurina nakon susreta istaknuo je kako je presudan bio pad energije u završnici. “Parirali smo jako dobro 60 minuta, držali smo se plana. Nažalost, nogomet se igra 90 minuta. Energetski smo pali, a onda dolaze loše odluke. Protiv Dinama ne smiješ dopustiti takvu tranziciju. Ali s obzirom na onih 120 minuta u Kupu, to je i očekivano. Tih prvih sat vremena bit će nam nit vodilja”, rekao je Gregurina.

Na pitanje je li se momčad povukla nakon izjednačenja, ponovio je da je ključan bio fizički pad. “Isključivi problem bila je energija, a nešto se pita i Dinamo, uz tu publiku koja ih je odlično nosila. Bio je to skup svega toga”, dodao je.

Naglasio je i kako je razvoj mladih igrača važniji od samog rezultata. “Nama je bitno razvijati mlade igrače, dobili smo i danas Mažara, Krušelja, Bošnjaka. Od toga živimo. A nekad rezultat trpi”, zaključio je trener Slavena.